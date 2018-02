Börse Frankfurt-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

Die UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 9,6 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. (02.02.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktie: Starke Kursgewinne - AktienanalyseBis zur Vorlage der 2017er Zahlen müssen sich die Aktionäre von UNIQA (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) noch etwas gedulden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Versicherungskonzern wolle die Daten am 28. Februar veröffentlichen. In den ersten neun Monaten der Periode sei es ordentlich gelaufen: UNIQA habe die verrechneten Konzernprämien um 6,1 Prozent auf 4,04 Mrd. Euro gesteigert. Dabei hätten alle drei Versicherungssparten positive Wachstumsraten aufgewiesen. In der Krankensparte habe das Beitragsplus 3,7 Prozent betragen und in der Schaden- und Unfallversicherung sei es um 5,7 Prozent nach oben gegangen. Das größte Prämienwachstum habe die Lebensversicherung mit einem Plus von 8,3 Prozent verzeichnet. Dank dieser Verbesserung hätten die Rückgänge im Kapitalanlageergebnis, wo dem Unternehmen die Folgen des Niedrigzinsumfeldes nach wie vor zu schaffen machen würden, mehr als ausgeglichen werden können. Der Gewinn vor Steuern sei um 21,8 Prozent auf 181,4 Mio. Euro vorangekommen.Mit Blick auf das Gesamtjahr habe UNIQA mit einem deutlichen Prämienwachstum von 4 Prozent gerechnet. Zudem sei der Versicherer unabhängig von den Unwetterschäden im Juli, August und Oktober im Vergleich zum Vorjahr weiterhin mit einer leichten Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern ausgegangen. Im Aktienkurs hätten sich die erfreulichen Entwicklungen bereits spürbar niedergeschlagen. Mit einem Kursplus von rund 30 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten habe sich die UNIQA-Aktie im ATX-Mittelfeld eingereiht. Der nächste Widerstand lauert bei zehn Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2018)