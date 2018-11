Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher mit leicht reduziertem Kursziel von 1,80 Euro nach zuvor 2,10 Euro seine Kaufempfehlung für die UMT-Aktie. (Analyse vom 29.11.2018)



Kurzprofil UMT United Mobility Technology AG:



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 15 Mio. User die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (29.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD).UMT habe vergangenen Donnerstag den Verkauf der UMT PEACHES Mobile GmbH verkündet und den positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt.UMT habe im Mai 2017 insgesamt 51% der Anteile an der PEACHES Mobile GmbH übernommen. Wichtigster Bestandteil der PEACHES Mobile GmbH sei prelado, eine Plattform zum Aufladen von Guthaben auf Prepaid Mobilfunk- und Geschenkkarten. Da die Zusammenarbeit mit der Minderheitsgesellschafterin der UMT PEACHES Mobile GmbH nach Unternehmensangaben die operative Entwicklung ausgebremst habe, habe UMT die eigene Mobile Payment- und Loyality-Plattform weiterentwickelt, sodass zukünftig Prepaid-Zahlungsströme auch ohne prelado abgewickelt werden könnten. UMT übe nun die Option zum Erwerb der restlichen 49% aus und verkaufe anschließend 100% der Anteile an der UMT PEACHES Mobile GmbH an eine Zweckgesellschaft. Über den Kaufpreis der Transaktionen sei Stillschweigen vereinbart worden.Darüber hinaus habe UMT beschlossen, das Grundkapital auf 23,5 Mio. Euro durch Ausgabe von 2,5 Mio. neuen Stückaktien mit einem Nennwert von 1,00 Euro je Aktie gegen Sacheinlage zu erhöhen. Die neuen Aktien sollten im Rahmen einer Privatplatzierung vom Großaktionär SWM Treuhand AG gezeichnet werden, wodurch dessen Anteil von derzeit 54 auf 59% steige. Die Einlage erfolge durch Einbringung einer Darlehensforderung der SWM Treuhand AG in Höhe von 2,5 Mio. Euro gegenüber UMT. Dadurch verringere sich die Zinslast (MONe: 70 TEUR p.a. vs. zuvor 120 TEUR p.a.), die Verbindlichkeiten würden liquiditätsneutral zurückgeführt und das Eigenkapital erhöht.Da die Entkonsolidierung der UMT PEACHES Mobile GmbH erst per Ende November stattfinde und die Auswirkungen auf das laufende Jahr daher gering seien, habe das Management die Jahresziele (Konzernumsatz- und Ertragswachstum im deutlich oberen zweistelligen Prozentbereich) bestätigt. In den Jahren ab 2019 hätten die Aktienanalysten von der Montega AG ihre Prognosen um die Umsatzbeiträge der UMT PEACHES Mobile GmbH (MONe 2019e: 3,4 Mio. Euro) reduziert. Der Effekt auf die Ergebnisentwicklung sei deutlich geringer, da die Tochtergesellschaft nur eine geringe Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erwirtschafte. Darüber hinaus hätten die Analysten die Sachkapitalerhöhung in ihrem Modell berücksichtigt, wodurch sich die zinstragenden Verbindlichkeiten um 2,5 Mio. Euro verringern würden und das Eigenkapital bzw. die Aktienanzahl entsprechend erhöhe.Neben der leichten Verzögerung hinsichtlich der Einführung der UMT LOYAL-App scheinen aktuell auch Gerüchte bezüglich der zukünftigen Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen UMT und Payback das Sentiment zu belasten, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Die Verunsicherung resultiere nach Erachten der Analysten aus der Frage, welche Auswirkungen der Markteintritt von Google Pay und bald Apple Pay auf die Partnerschaft habe. Einerseits bestehe nach Erachten der Analysten die Chance, dass UMT zukünftig die Payback-Funktionalitäten aus Mobile Payment sowie Loyalty Dritten anbieten könnte. Dies betreffe vor allem die Einzelhändler, die im Wettbewerb zu den Payback-Partnern stünden und daher nicht im selben Payment-/Loyalty-System (Payback Pay) eingebunden werden möchten. Da die Lösung von UMT einen guten Ruf genieße und sich in den letzten Jahren sowohl bei großen als auch kleineren Händlern bewährt habe, könnten somit zahlreiche Neukunden adressiert werden.Auf der anderen Seite besteht unseres Erachtens das Risiko, dass Payback mit anderen Mobile Payment-Anbietern, wie z.B. Apple Pay oder Google Pay, kooperiert, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Dies könnte folglich einen negativen Effekt auf das über Payback Pay abgewickelte Transaktionsvolumen haben. Bis zur Veröffentlichung konkreter Informationen sähen die Analysten aufgrund der geringen Visibilität jedoch noch keinen weiteren Anpassungsbedarf ihrer Prognosen.Den signifikanten Kursrückgang der letzten Wochenwürden die Aktienanalysten von der Montega AG primär auf die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Positionierung von UMT unter den relevanten Playern im Mobile Payment-Markt zurückführen. Die Veräußerung der UMT PEACHES Mobile GmbH erscheine in Kombination mit der Sachkapitalerhöhung strategisch sinnvoll, wenngleich noch keine Details über den Kaufpreis bekannt seien. Auf Basis der Schätzungen der Aktienanalysten von der Montega AG, die keine negativen Auswirkungen durch den Markteintritt neuer Player auf die Partnerschaft zwischen UMT und Payback unterstellen würden, erscheine das Bewertungsniveau derzeit durchaus attraktiv.