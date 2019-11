Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2,99 EUR +3,46% (15.11.2019, 10:36)



2,91 EUR -2,02% (15.11.2019, 11:13)



DE000A2YN702



A2YN70



UMDK



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702, WKN: A2YN70, Ticker-Symbol: UMDK) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 15 Mio. User die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (15.11.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702, WKN: A2YN70, Ticker-Symbol: UMDK).UMT habe gestern eine strategische Partnerschaft mit dem in London ansässigen Private Equity-Fonds Kingsbridge Capital Advisors Ltd. bekannt gegeben und die Jahresziele angehoben.Bei dem neuen Partner Kingsbridge handle es sich um einen finanzstarken PE-Fonds mit Fokus auf europäische Small- und MidCaps. Nach Unternehmensangaben habe dieser in den letzten Jahren über 750 Mio. Euro investiert. Der Analyst gehe davon aus, dass UMT bereits im laufenden Jahr von der Partnerschaft operativ profitiere und erste Aufträge aus dem Netzwerk von Kingsbridge erhalten habe. Perspektivisch sei auch eine kapitalunterlegte Partnerschaft denkbar, sodass UMT in dem PE-Fonds für zukünftige Wachstumsinvestitionen einen starken potenziellen Partner gefunden habe.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte der Vorstand nun einen Umsatz von 11,5 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge in Höhe von 35% (zuvor: "Verbesserung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses"). Die neue Guidance impliziere für H2 mit +37,7% yoy eine im Vergleich zu H1 (+7,5% yoy) bzw. der bisherigen Schätzung des Analysten (+8,6% yoy) deutlich dynamischere Umsatzentwicklung auf 5,7 Mio. Euro.Auch auf Ergebnisebene dürfte das zweite Halbjahr deutlich stärker ausfallen als in unseren Prognosen bislang angenommen. Das Management rechne in H2 mit einer überproportionalen EBITDA-Steigerung auf 2,3 Mio. Euro (+40,0% yoy). Hintergrund der Prognoseanhebung dürfte eine hohe Nachfrage nach Technologie-Beratungsleistungen sein. Der Analyst gehe davon aus, dass hierbei auch der neue strategische Partner bereits erste positive Impulse im Neugeschäft liefere.Die erhöhten Jahresziele würden nahe legen, dass die Gesellschaft operativ deutliche Fortschritte mache. Der strategische Partner dürfte auch in 2020 positive Impulse liefern. Infolge der Anhebung der Prognosen erhöhe sich das DCF-basierte Kursziel auf 8,00 Euro (zuvor: 7,00 Euro).Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die UMT-Aktie. (Analyse vom 15.11.2019)