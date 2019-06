Börsenplätze UMT-Aktie:



Kurzprofil UMT United Mobility Technology AG:



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 15 Mio. User die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (06.06.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD).UMT habe vergangene Woche vorläufige Zahlen für 2018 sowie einen Ausblick veröffentlicht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien die Erlöse deutlich um 46,4% auf 9,5 Mio. Euro (MONe: 10,8 Mio. Euro) gestiegen. Der Analyst gehe jedoch davon aus, dass nach den Payback-Einrichtungen Anfang 2018 bei Penny im weiteren Jahresverlauf weniger neue Payback-Partner hinzugekommen seien, wodurch sowohl die projektgetriebenen Einrichtungsumsätze als auch die Lizenzerlöse niedriger ausgefallen seien als von dem Analysten erwartet.Die Entwicklung des EBITDAs (+106,1% auf 2,7 Mio. Euro; MONe: 3,1 Mio. Euro) spiegle insbesondere positive Produktmixeffekte wider. So dürften die Lizenzumsätze insgesamt stärker gestiegen sein als die margenschwächeren Einrichtungsumsätze. Das EBIT sei erstmalig, wie im Jahresabschluss 2017 bereits angekündigt, durch nicht cashwirksame freiwillige Abschreibungen auf Firmenwerte (Software) signifikant beeinflusst worden und liege daher mit 0,3 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (0,7 Mio. Euro; MONe: 2,2 Mio. Euro). Auch der vorläufige Jahresüberschuss sei trotz eines geringeren Zinsaufwands mit 0,1 Mio. Euro rückläufig (Vj.: 0,3 Mio. Euro). Die endgültigen Zahlen werde UMT im Juli präsentieren.Für das laufende Geschäftsjahr stelle der Vorstand eine "Verbesserung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses" in Aussicht. Darüber hinaus habe UMT jüngst den Start der LOYAL-App für Sommer 2019 konkretisiert. Für den Erfolg der Aggregator-App LOYAL werde insbesondere die Vermarktungsstrategie entscheidend sein, da der Analyst das Know-How im Bereich der Loyalty- und Payment-Plattformtechnologie als hoch bewerte. Er gehe davon aus, dass UMT derzeit einen Partner zur Kommerzialisierung suche, um das Marketing spürbar zu hebeln. Damit die Monetarisierung nach dem später als ursprünglich geplanten Launch nicht weiter verzögert werde, sollte Newsflow hierzu im Idealfall unmittelbar nach dem App-Release folgen.Trotz der zunehmenden Dynamik am Mobile Payment-Markt habe der Analyst seine Prognosen aufgrund der erhöhten Abschreibungen auf Firmenwerte (HGB-Bilanzierung), der schwächeren Entwicklung im projektgetriebenen Einrichtungsgeschäft sowie der später als antizipierten Einführung der LOYAL-App deutlich reduziert. UMT sei mit seiner Plattformtechnologie im Loyalty- und Payment-Bereich gut positioniert, um an der zunehmenden Marktdynamik zu partizipieren.Nach Anpassung seiner Prognosen reduziert Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Kursziel von 1,50 auf 1,20 Euro und bestätigt vor dem Hintergrund des übertriebenen Kurssturzes der letzten Monate die Kaufempfehlung für die UMT-Aktie. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link