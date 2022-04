Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) unter die Lupe.Die größte Bank der Schweiz, UBS, habe heute Morgen ihre Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Den makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten zum Trotz hätten die Schweizer signifikante Netto-Neugeldzuflüsse generieren können. Die Gewinnerwartungen seien übertroffen worden.Der Vorsteuergewinn sei in Q1 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal um 19% auf USD 2,73 Mrd. gestiegen. Darin sei auch die Dotierung von Kreditrisikovorsorgen von netto USD 18 Mio. enthalten, welche sich damit nach wie vor auf einem niedrigen Niveau befinde. Das Aufwand/Ertrags-Verhältnis habe sich um 3,1 Prozentpunkte auf 70,7% verbessert und liege damit innerhalb der Ziel-Bandbreite von 70% bis 73%. Die Erträge seien im Jahresvergleich um 8% auf USD 9,36 Mrd. gestiegen und die Kosten hätten sich um 4% auf USD 6,63 Mrd. erhöht.Profitiert habe das Institut im Auftaktquartal 2022 auch vom regen Zufluss von Kundengeldern. In der Einheit Global Wealth Management hätten die gebührengenerierenden Vermögenswerte ein Plus von netto USD 19 Mrd. (auf investierte Assets von USD 3,1 Bio.) und in der Einheit Asset Management ein Plus von USD 14 Mrd. (auf investierte Assets von USD 1,2 Bio.) verzeichnet. Unter dem Strich habe der den Aktionären zurechenbare Reingewinn mit USD 2,14 Mrd. um 17% über dem Vorjahreswert gelegen, womit die Erwartungen von im Schnitt USD 1,79 Mrd. klar übertroffen worden seien.Ende Q1 2022 habe UBS eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 14,3% sowie eine Leverage Ratio von 4,16% ausgewiesen: leicht niedriger als Ende 2021 (15,0% bzw. 4,24%), aber immer noch im äußerst soliden Bereich. Damit seien auch die eigenen Zielmarken von >13,0% bzw. > 3,7% weit überschritten worden. Des Weiteren habe man eine Rendite auf das harte Kernkapital (RoCET1) von 19,0% erzielt, klar über der angepeilten Bandbreite von 15% bis 18%.Die letzte Empfehlung zur Aktie von UBS lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.