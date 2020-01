Börsenplätze UBS Group-Aktie:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (23.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Nach den Ergebnissen des 4Q19 erhöhe Venditti seine Schätzungen für das GJ20E, vor allem wegen des Gewinns in Höhe von CHF 0,6 Mrd. aus dem Verkauf der Fondcenter-Beteiligung. Er senke jedoch seine EPS-Schätzungen für die GJ21-22E um 2 bis 6% (Umsatzprognosen etwas stärker gesenkt als Kosten).Die Analystenschätzungen würden am unteren Ende der neuen Konzernziele von UBS (Rendite auf das CET1-Kapital, Aufwand-Ertrags-Verhältnis) und unter den Zielvorgaben für die einzelnen Divisionen liegen.Venditti senke seine DPS-Schätzung aufgrund der neuen Prognose von UBS (USD +0,01 p.a.). Die Barrendite von 6% sei attraktiv und nachhaltig (Ausschüttungsquote etwas über 50%). Venditti berücksichtige Aktienrückkäufe in Höhe von USD 0,9 bis 1,0 Mrd. p.a. (Gesamtrendite: 8%+), was eher konservativ sei, wenn man bedenke, dass die geschätzten CET1-Ratios die Prognose von UBS deutlich übertreffen würden. Bei seiner Beurteilung nehme Venditti kein Worst-Case-Szenario für den Rechtsstreit in Frankreich an.Der Ausblick von UBS für das 1Q20 sei ungewöhnlich positiv; Transaktions- und wiederkehrende Erträge würden positiv erwähnt.Falls die aktuellen Marktkonditionen anhalten, scheinen die neuen Finanzziele von UBS durchaus realistisch, so der Analyst von Vontobel Research. Das neue Kursziel des Analysten betrage CHF 14,50 (statt 15,50), im Einklang mit den langfristigen Schätzwerten. Die Kapitalerträge seien attraktiv (höchste Barrendite aller Schweizer Large Caps). Laufende Gerichtsverfahren und der wenig inspirierende Leistungsausweis in puncto Wachstum seien zwei der Gründe für das aktuelle Bewertungsniveau. Letzteres könnte durch die Reorganisation der GWM-Division verbessert werden, die tiefgreifender scheine, als es von außen den Anschein mache.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link