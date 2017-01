Börsenplätze UBS Group-Aktie:



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (31.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Der Analyst erhöhe seine Vorsteuergewinn-Prognose (VGP) für GJ17 um 3% (GJ18: +2%), dies primär infolge der leicht geringeren zugrunde liegenden Kosten. Dadurch, dass er den Prozesskostenwert von CHF 0,3 Mrd. von GJ 2016 in GJ 2017 übertrage, sinke sein geschätzter ausgew. Reingewinn um -7%.Der Analyst senke die VGP für WM (Bruttomargen: -1,5 Bp., vor allem wegen tieferer wiederkehrender Gebühren) und P&C (Probleme bei Nettozinserträgen), während er denselben Wert für WM Americas (AuM und Bruttomargen gestiegen) und die IB (Ertragsplus) erhöhe.Die kumulierte Prozesskostenprognose des Analysten bleibe unverändert (GJ 2017: CHF 1,3 Mrd., GJ 2018: CHF 1,0 Mrd., GJ 2019: CHF 0,5 Mrd.). Seine Schätzwerte müssten zu UBS eigenen Rückstellungen von CHF 3,2 Mrd. hinzugerechnet werden, von denen CHF 1,5 Mrd. unter Non-core & Legacy verbucht seien (vor allem hypothekenbezogene Probleme). Die Prozesskostenprognose liege weiterhin deutlich über dem Konsenswert.Für jeden Prozentpunkt, um den der Unternehmenssteuersatz in den USA sinke, müsste UBS die latenten Steuerforderungen um ca. CHF 200 Mio. senken, was sich auf P&L (nicht in VontE enthalten), nicht aber auf das regulatorische Eigenkapital auswirken würde.Der Bruttomargendruck von WM begrenze das Umsatzwachstum und zeige die Notwendigkeit von Effizienzverbesserungen. Die UBS arbeite daran und sei gut positioniert, um von den Verbesserungen bei den Geschäftsbedingungen zu profitieren - sobald sich diese niederschlagen würden. In der Zwischenzeit profitiere die UBS dank ihres großen WMA-Geschäfts (CHF 1.188 Mrd. AuM; CHF 8,4 Mrd. Umsatz; CHF 1,3 Mrd. Vorsteuergewinn, 20% der Gruppe, ohne CC) von der positiven Dynamik in den USA. Nord- und Südamerika hätten 31% zum Gruppen-PTP beigetragen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 17,80. (Analyse vom 31.01.2017)