Was fehle, sei eine überzeugende fiskalpolitische Antwort der Regierungen auf die Coronavirus-Krise. Es gebe jedoch Hinweise, dass Europa die Erwartungen der UBS-Ökonomen diesbezüglich noch deutlich übertreffen könnte. Nelson blicke entsprechend gespannt auf das Treffen der EU-Finanzminister am Montag und Dienstag.



Auch die Strategen von Goldman Sachs würden den Kopf nicht in den Sand stecken. Sie würden darauf setzen, dass auf ereignisgetriebene Kurseinbrücke - wie die aktuelle Coronavirus-Krise - in der Vergangenheit massive Erholungen gefolgt seien. Goldman bleibe damit bei seiner Theorie einer Erholung via V-Kurve in Wirtschaft und an den Börsen.



Fakt sei: Die Pandemie habe Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte derzeit fest im Griff. Mit umfangreichen Hilfen möchten viele Länder und Notenbanken rund um den Globus die Folgen mindern, die sie zur Stunde noch nicht genau beziffern könnten. Gelinge es den führenden Protagonisten in den kommenden Tagen, glaubhaft den Eindruck zu vermitteln, die Krise erfolgreich angehen zu können, dann dürften sich die Märkte zumindest wieder stabilisieren. Großen Anteil daran dürfte auch die Entwicklung der Zahl der Corona-Infizierten haben.



Es sei zur Stunde nicht wirklich möglich, detaillierte Prognosen und Kursziele abzugeben, zumal auch die übliche Diversifikation zwischen den Anlageklassen außer Kraft gesetzt sei. Alles falle, selbst der Goldpreis. (16.03.2020/ac/a/m)







