Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (20.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) unter die Lupe.Die großen US-Banken hätten den Startschuss für die Q3-Berichtssaison gegeben, am Dienstagmorgen habe mit der UBS das erste europäische Institut nachgezogen - und habe dabei für einen Paukenschlag gesorgt. Die Aktie könne im vorbörslichen Handel kräftig zulegen.Gute Geschäfte im Wertpapierhandel und der Verkauf von Geschäftsteilen hätten der Schweizer Großbank UBS im dritten Quartal einen überraschend hohen Gewinn beschert. Unter dem Strich habe ein Überschuss von 2,1 Milliarden Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) gestanden und damit fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Zürich mitgeteilt habe.Damit habe die UBS den höchsten Q3-Gewinn seit fünf Jahren ausgewiesen und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen - diese hätten im Schnitt nur mit 1,56 Milliarden Dollar gerechnet. Der Vorsteuergewinn habe mit 2,6 Milliarden Dollar sogar den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht.Trotz der Corona-Pandemie hätten beinahe alle Sparten der Großbank Zuwächse verzeichnet. Das erhöhte Handelsaufkommen aufgrund der gestiegenen Unsicherheit habe das operative Geschäft sogar beflügelt. Lediglich mit der Schweizer Privat- und Firmenkundensparte habe die UBS etwas weniger verdient als im Vorjahreszeitraum.Der scheidende Konzernchef Sergio Ermotti verabschiede sich jedoch nicht nur mit dem satten Gewinnsprung, sondern habe auch weitere Aktienrückkäufe und die Ausschüttung der zweiten Dividendentranche des Geschäftsjahrs 2019 in Aussicht gestellt. Zum 1. November übernehme dann der frühere ING-Chef Ralph Hamers dann den Posten als Vorstandschef bei der UBS.Im operativen Geschäft der UBS habe Corona nur Kratzer hinterlassen, im Chart jedoch eine deutlich sichtbare Delle.Zwar reagiert die Aktie am Dienstag mit einem deutlichen Kursplus auf den Gewinnsprung, mit Blick auf die langfristige Performance ist sie derzeit aber nur ein Watchlist-Kandidat, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2020)Mit Material von dpa-AFX