Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

38,10 EUR +1,33% (30.11.2018, 09:04)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (30.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Das Unternehmen habe am Donnerstag den Neunmonatsbericht 2018 veröffentlicht, wobei die Zahlen auf Kurs für ein neues Rekordjahr lägen. Die Gesamtleistung sei von 530 Mio. Euro um 26,5% auf 670 Mio. Euro angestiegen. Dieser Anstieg sei maßgeblich durch mehr als 50% höherer Umsätze getrieben worden, welche von 297 Mio. Euro auf 447 Mio. Euro gewachsen seien. Das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen habe sich von über 10 Mio. Euro auf rund 22 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Das sonstige betriebliche Ergebnis habe deutlich unter dem Vorjahr gelegen, was auf die wie zum Halbjahr bereits beschriebenen negativeren Währungsveränderungen zurückzuführen sei. Das operative Ergebnis auf Basis des EBIT sei um fast 46% von 30 Mio. Euro auf rund 44 Mio. Euro gestiegen. Das Vorsteuerergebnis habe sich von über 30 Mio. Euro auf über 35 Mio. Euro um über 16% erhöht. Aufgrund der Auflösung latenter Steuern und einer entsprechend niedrigeren Steuerquote sei der Nettogewinn nach Minderheiten sehr stark um 30%, von 21 Mio. Euro auf über 27 Mio. Euro gestiegen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 3,66 Euro.UBM habe im bisherigen Jahresverlauf bereits Großinvestitionen in verschiedene neue Projekte wie z.B. dem Sugar Palace in Prag getätigt. Für das laufende vierte Quartal sollten bis zu 200 Mio. Euro in weitere Projekte investiert werden. Die Nettoverschuldung des Unternehmens liege derzeit bei sehr niedrigen 330 Mio. Euro mit einem LTV von nur 30%. Dies erlaube es, die besagten weiteren Investitionen ohne Probleme zu stemmen und eine entsprechende Erhöhung der LTV Werte an ein normalisiertes Level zu erreichen. Das Portfolio sei derzeit zu rund 65% des Buchwerts in Deutschland und Österreich gelegen. Der Anteil des dritten Hauptmarktes, Polen, sei nach dem Verkauf von Bestandsobjekten auf 22% gefallen und sollte durch die klare Ausrichtung der aktuellen 1,8 Mrd. Euro Pipeline nach Deutschland (41%) und Österreich (36%) künftig weiter fallen.Die UBM Aktie habe in den letzten drei Monaten einen Rückgang von 13% zu verzeichnen gehabt und handele derzeit auf einem 52 Wochen Tief. Die Analysten von SRC Research würden dies als eine gute Investitionsmöglichkeit sehen, da sie keine unternehmensbedingten Ursachen in diesem Kursrückgang sehen würden. Das Unternehmen sei in einer sehr guten Ausgangslage, mit einer über mehr als drei Jahre erstreckend großen Pipeline, welche sich aufgrund der guten finanziellen Lage und der niedrigen Verschuldung noch weiter ausbauen lasse. Außerdem sollte UBM mit dem laufenden Geschäftsjahr ein Rekordjahr erzielen können und diesen Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:38,30 EUR +5,51% (29.11.2018, 22:26)