Mit zunehmender Reife des Bullenmarkts verlangsame sich die Wachstumsdynamik und die Führungsrolle werde von Wachstumswerten mit hoher Marktkapitalisierung übernommen, welche über Qualitätsmerkmale verfügen würden, die sie relativ unabhängig von den Wachstumsaussichten der breiten Wirtschaft machen würden. "Da es zahlenmäßig nicht so viele Aktien mit hochwertigen Wachstumsmerkmalen gibt, nimmt die Marktbreite ab", meine Grüner.



Als die dynamische Aufwärtsphase des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) im März 2020 begonnen habe, habe die Marktbreite nur bei 40 Prozent gelegen, gemessen am Verhältnis, wie viele Aktien den Gesamtindex übertreffen würden. "Dieser Wert ist untypisch gering für den vermeintlichen Beginn eines "neuen" Bullenmarkts! Viel eher verdichten sich die Hinweise, dass der kurze und heftige Rückgang im Frühjahr 2020 den übergeordneten Bullenmarktzyklus seit dem Jahr 2009 nicht komplett zurücksetzen konnte. Der "neue" Bullenmarkt seit März 2020 hat seine typisch spätzyklischen Eigenschaften von Beginn an in sich getragen", analysiere Grüner.



Da eine Verringerung der Marktbreite typisch sei für einen reifen Bullenmarkt, greife im Grunde also aktuell die Angst vor einer Eigenschaft um sich, die für eine spätzyklische Standortbestimmung völlig normal erscheine. "Ein weiteres Indiz dafür, dass die Aktienmärkte noch genügend Spielraum nach oben haben - denn ungerechtfertigte Ängste, die sich sukzessive auflösen können, sind eine mächtige Triebfeder", stelle Grüner fest. Die Geschichte zeige zudem, dass sich die Marktbreite mit zunehmendem Alter des Bullenmarkts zwar verenge, es aber keinen magischen Wert gebe, der ein akutes Problem signalisiere. "Aktuell beträgt die Marktbreite im S&P 500 rund 44 Prozent, bereits in den Jahren 2012, 2014 und 2018 wurde der Wert von 40 Prozent unterschritten. Keiner dieser Zeitpunkte signalisierte ein bevorstehendes Ende des Bullenmarkts", so Grüner.



"Unserer Ansicht nach zeigen die Befürchtungen über die geringe Marktbreite zwei Erkenntnisse über die aktuelle Marktstimmung. Zum Ersten ist die Stimmung noch weit von einer Euphorie entfernt. Diese Euphorie würde die Erwartungen der Anleger auf ein Niveau treiben, mit dem die Realität nicht mehr mithalten kann - der typische Beginn eines Bärenmarkts. Und zum Zweiten ist die spätzyklische Standortbestimmung immer noch ein äußerst wirksames Hilfsmittel, um ungerechtfertigte Ängste als solche zu enttarnen", bilanziere Grüner. (20.01.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - In der Finanzpresse machen neue Befürchtungen die Runde: Immer weniger Aktien entwickeln sich gut - eine sogenannte Verringerung der Marktbreite tritt auf, so die Experten von Grüner Fisher Investments.In der Folge werde der laufende Bullenmarkt als "anfällig" für ein baldiges Ende bezeichnet. Dabei gebe es verschiedene Möglichkeiten, die Marktbreite zu messen: "Einige beachten das Verhältnis zwischen steigenden und fallenden Aktien, wir bevorzugen dagegen die Betrachtung, wie viele Aktien sich im Vergleich zum jeweiligen Gesamtindex überproportional gut behaupten", so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. Um die aktuellen Sorgen richtig einzuordnen, mache eine Standortbestimmung wie immer Sinn.