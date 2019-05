ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (17.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Twitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) charttechnisch unter die Lupe.Als sehr konstruktiv würden sie derzeit die charttechnische Ausgangslage der Twitter-Aktie einschätzen. Rein objektiv betrachtet lasse sich diese Aussage an der Positionierung im "HSBC Trendkompass" festmachen, denn die Kriterien Momentum und Relative Stärke würden für den Technologietitel einen idealtypischen Haussetrend signalisieren. Aus charttechnischer Sicht liege zudem eine weitere abgeschlossene und jüngst zurückgetestete Bodenbildung vor. Zuvor hätten deren Tiefs vom Oktober und Dezember 2018 die Nackenzone der größeren unteren Umkehr der Jahre 2016 bis 2018 punktgenau bestätigt. Interessanterweise sei die beschriebene Bodenbildung auf Tagesbasis sogar mit einem Aufwärtsgap (34,60 USD zu 36,40 USD) vollzogen worden. Gleichzeitig bestätige der Monatschart durch die Auflösung der jüngsten drei "inside months" diese positive Weichenstellung. Aus der Höhe des diskutierten Kursmusters ergebe sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 10 USD, so dass das Mehrjahreshoch vom Juni 2018 bei 47,79 USD perspektivisch zumindest wieder in Schlagdistanz rücken dürfte. Als Stopp biete sich die untere Gapkante der o. g. Kurslücke an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:34,435 Euro +1,98% (16.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:34,085 Euro -0,54% (17.05.2019, 08:31)NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:USD 38,30 +1,06% (16.05.2019, 22:01)