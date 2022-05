Börsenplätze Twitter-Aktie:



Twitter Inc.



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.

Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (17.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Nach einem erneuten Tweet von Elon Musk gebe die Twitter-Aktie im vorbörslichen Handel weitere drei Prozent ab. Bereits am Montag habe das Papier des Kurznachrichtendienstes 8,2 Prozent verloren und sei damit weiter unter das Niveau gerutscht, das die Twitter-Aktie vor der Bekanntgabe des Musk-Angebots innegehabt habe.Der Grund für die jüngsten Kursverluste liege auf der Hand: Elon Musk beiße sich bei seinem angekündigten Twitter-Kauf an dem Vorwurf fest, dass der Online-Dienst zu niedrige Zahlen von Fake-Accounts angebe. Der Deal könne nicht weitergehen, bis Twitter-Chef Parag Agrawal beweise, dass solche Profile tatsächlich weniger als fünf Prozent der Nutzer-Basis ausmachten, habe Musk am Dienstag in einem Tweet geschrieben. Er habe sein rund 44 Milliarden US-Dollar schweres Kaufangebot im Glauben an die Richtigkeit der offiziellen Angaben von Twitter gemacht.Der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla rücke schon seit Freitag die angeblichen falschen Angaben zu Fake- und Spam-Accounts in den Vordergrund. Da habe er den Deal deswegen für "vorläufig ausgesetzt" erklärt - während rechtlich fraglich sei, ob er die Vereinbarung mit Twitter überhaupt einseitig auf Eis legen könne.Nach dem anschließenden Kurssturz der Twitter-Aktie habe er am Montag ein niedrigeres Gebot ins Gespräch gebracht. Das Twitter-Management halte hingegen an einem Abschluss zu dem vereinbarten Preis fest. Musk habe sich mit dem Twitter-Verwaltungsrat auf eine Übernahme zum Preis von 54,20 Dollar je Aktie geeinigt.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät sich von diesem Börsendrama fernzuhalten und von der Twitter-Aktie Abstand zu nehmen. (Analyse vom 17.05.2022)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link