XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

43,945 EUR -6,38% (03.05.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

54,68 USD -0,98% (03.05.2021, 20:33)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (03.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Social Media-Plattform Twitter habe letzten Donnerstagabend ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und dabei auf ganzer Linie enttäuscht. Besonders das Nutzerwachstum sowie die Prognose hätten zu wünschen übrig gelassen. Die Aktie sei seitdem auf Talfahrt. Trotz alledem greife jetzt Starinvestorin Cathie Wood zu.Cathie Wood habe am Freitag ihre Anteile an Twitter deutlich aufgestockt und damit ins fallende Messer gegriffen. Nachdem die Twitter-Aktie bereits eine sechstägige Verlustserie aufgewiesen habe, sei sie am Freitag nochmals um 15 Prozent gefallen. Grund sei die Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstagabend gewesen. Das Unternehmen habe ein langsamer als erwartetes Nutzerwachstum für das erste Quartal und eine schwache Umsatzprognose für das zweite Quartal gemeldet.Die Chefin von Ark Invest habe diesen Abverkauf offenbar als Kaufgelegenheit gesehen. Laut eines internen Schreibens habe Wood 843.194 Aktien von Twitter dem Ark Innovation ETF und 468.256 Aktien dem Ark Next Generation Internet ETF hinzugefügt. Diese Positionen wären auf Basis des Schlusskurses von Twitter am Freitag etwa 72,4 Millionen Dollar wert.Wirkung habe der Kauf bisher nicht gezeigt. Die Twitter-Aktie stehe auch heute zu Börsenbeginn wieder deutlich im Minus. Den nächsten Halt dürfte jetzt die 200-Tage-Linie, die bei 51,66 Dollar verlaufe, bieten. Komme es an dieser Marke nicht zum erhofften Rebound, sei ein weiterer Abverkauf bis an die Unterstützungszone um 45 Dollar wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:45,315 EUR -1,33% (03.05.2021, 20:45)