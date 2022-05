XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (13.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Elon Musk habe mit seinem Stopp der Twitter-Übernahme die Börse auf dem komplett falschen Fuß erwischt, Nathan Anderson, Gründer von Hindenburg Research, jedoch offenbar einen üppigen Gewinn eingebracht. Anderson sei bei Twitter short gewesen. Auf Twitter teile er nun seine Freude über die Kursverluste mit. "Heute Morgen schaue ich auf die schöne Seite des Lebens", kommentiere Anderson. Damit spiele der Shortseller auf Musks Tweet vom Montag an. Musk habe auf ein Hindenburg-Statement, der Twitter-Deal könnte kippen, mit dem Satz "Interessant. Vergiss nicht, auf die schöne Seite des Lebens zu schauen." reagiert.Die 54,20 USD je Aktie seien viel zu viel, so Hindenburg in seiner Studie, die er am Montag auf Twitter veröffentlicht habe. Die 1 Mrd. USD Strafgebühr sei eine gute Möglichkeit, sich aus dem Deal herauszukaufen. Ob das wirklich so sei, sei Stand jetzt völlig unklar. Klar sei nur, dass Musk seinem Ruf des wankelmütigen Exzentrikers mal wieder voll gerecht werde. Die Begründung für den Stopp, er wolle erst Berechnungen über die Fake-Konten abwarten, klinge merkwürdig. Vielmehr drücke Musk der Schuh ganz woanders.Musk habe ursprünglich für rund 12 Mrd. USD des Kaufpreises Kredite aufnehmen wollen, die mit seinen Tesla-Aktie besichert wären. Aber nachdem der Kurs der Tesla-Aktie von zuvor rund 1.000 USD auf nur noch 728 USD am Donnerstag abgesackt sei, sei dieser Plan zunehmend ungünstig für ihn. Am Donnerstag habe Bloomberg berichtet, Musk suche nach anderen Finanzierungswegen anstelle des mit Aktien besicherten Kredits.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:39,365 EUR -9,45% (13.05.2022, 16:45)