Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Das Ringen um Twitter gehe weiter. Der US-Finanzinvestor Apollo wolle einem Pressebericht zufolge möglicherweise bei einer Übernahme des Kurznachrichtendiensts mitmischen. Das Unternehmen erwäge, entweder den Tech-Milliardär Elon Musk oder einen anderen Bieter bei einer Kaufofferte mit Kapital oder Krediten zu unterstützen. Das habe das Wall Street Journal ("WSJ") in der Nacht zum Dienstag berichtet und sich auf mit der Sache vertraute Personen berufen. Der Finanzinvestor habe auch eine mögliche Zusammenarbeit zwischen seinem Internet-Dienst Yahoo! und Twitter durchgespielt. Apollo habe Yahoo! vom US-Telekommunikationskonzern Verizon übernommen.Musk habe vergangene Woche einen Versuch gestartet, Twitter zu kaufen. Er halte bereits gut 9% der Anteile und biete allen Twitter-Anteilseignern 54,20 USD je Aktie. Er habe "technisch gesehen" die nötigen Mittel, um den über 40 Mrd. USD schweren Deal durchzuziehen, habe Musk erklärt. Die entscheidende Frage sei, ob genug heutige Aktionäre ihre Anteile zu dem gebotenen Preis verkaufen wollten. Dem "Wall Street Journal" zufolge würden sich bereits weitere Finanzinvestoren wie Thoma Bravo für den Kurznachrichtendienst interessieren.Twitter wehre sich gegen Musks Übernahmeversuch. Die Gegenmaßnahme sehe vor, dass andere Aktionäre zusätzlich Anteile günstig kaufen könnten, wenn ein Aufkäufer die Marke von 15% überschreite. Der Schritt sei eine klassische "Giftpille", zu der von Übernahmen bedrohte Firmen greifen würden. Der Plan solle für ein Jahr gelten, habe der Twitter-Verwaltungsrat mitgeteilt. Eine Ausnahme wäre, wenn ein Deal vom Aufsichtsgremium genehmigt werde.