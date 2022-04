Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

46,295 EUR +0,48% (28.04.2022, 11:55)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

46,20 EUR +0,61% (28.04.2022, 11:37)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

48,64 USD -2,09% (27.04.2022, 22:04)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (28.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Von Twitter gebe es am heutigen Donnerstag (gegen 13.00 Uhr) die ersten Quartalszahlen seit der Übernahme-Attacke von Tech-Milliardär Elon Musk. Branchenbeobachter würden sich unter anderem Aufschluss darüber erhoffen, warum Twitter den Widerstand gegen den Kaufversuch aufgegeben habe, ohne einen höheren Preis zu fordern.Musks Gebot liege mit 54,20 Dollar unter den Kursen, zu denen die Twitter-Aktie noch im vergangenen Jahr gehandelt worden sei. Am Markt sei spekuliert worden, ein Grund für das schnelle Nachgeben des Twitter-Verwaltungsrates könne eine schlechte Geschäftsentwicklung in den vergangenen Monaten gewesen sein.Musk habe sich mit Twitter auf eine Übernahme des Online-Dienstes verständigt, es müssten aber noch genügend Aktionäre bereit sein, ihm seine Anteile abzutreten.Musk halte bereits gut neun Prozent, und es reiche ihm, über die Marke von 50 Prozent zu kommen. Denn anders als bei Google oder dem Facebook-Konzern Meta würden Gründer und Top-Manager bei Twitter keine Aktien mit mehr Stimmrechten halten, die ihre Kontrolle über die Firma absichern könnten. Twitter und Musk hätten sich Zeit bis Ende des Jahres gegeben, um den Verkauf abzuschließen.Die Twitter-Aktie habe sich am Mittwoch wieder weiter von den von Musk gebotenen 54,20 Dollar entfernt. Der Titel sei mit einem Minus von gut zwei Prozent auf 48,64 Dollar aus dem Handel gegangen.Bereits investierte Anleger können noch an Bord bleiben, ein Neueinstieg drängt sich angesichts des aktuell eher begrenzten Potenzials nicht mehr auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link