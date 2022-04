Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

46,30 EUR +2,11% (25.04.2022, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

45,08 EUR +4,58% (22.04.2022)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

48,93 USD +3,93% (22.04.2022)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (25.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter stehe offenbar dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang. Die Seiten würden verhandeln und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.Twitter sei offener für Musks Plan geworden sei, seit dieser vergangene Woche Finanzierungszusagen in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro) präsentiert habe. Zuvor habe das "Wall Street Journal" darüber berichtet.Musk habe vor rund zehn Tagen die Absicht bekundet, Twitter übernehmen zu wollen - und dies mit angeblichen Einschränkungen der Redefreiheit bei dem Kurznachrichtendienst erklärt, die er abstellen wolle. Der Verwaltungsrat des Online-Dienstes habe daraufhin eine Gegenmaßnahme eingeführt, bei der andere Aktionäre günstiger Anteile hinzukaufen könnten, sobald die Beteiligung eines Angreifers wie Musk 15 Prozent überschreite. Zugleich habe Twitter aber generell die Tür für einen Deal offen gelassen. Musk habe sich in den vergangenen Monaten bereits einen Anteil von gut neun Prozent zusammen gekauft.Nach dem Treffen am Sonntag hätten die Seiten Fortschritte gemacht, müssten aber noch einige Differenzen ausbügeln, so das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Es sei nach wie vor nicht sicher, dass ein Deal zustande komme, habe es geheißen. Twitter habe bisher offiziell nur auf die Ankündigung verwiesen, dass man Musks Angebot im Interesse aller Aktionäre prüfen werde.Investierte Anleger bleiben dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link