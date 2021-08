XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Der digitale Werbemarkt befinde sich inmitten einer kräftigen Erholung nach der Corona-Krise und langsam würden auch wieder die Preise steigen. Das habe laut Analysten einen positiven Effekt auf die Social-Media-Konzerne aus der zweiten Reihe. Die Aktien von Snap und Twitter würden sich zum Wochenstart entsprechend stark zeigen.Die Twitter-Aktie habe im frühen Handel rund 2,3% auf 63,94 USD zugelegt. Das Papier könne damit kurz vor dem endgültigen Rücksetzer auf die 200-Tage-Linie sowie auf die Unterstützungszone bei rund 60 Euro den jüngsten Abwärtstrend stoppen.Die Marketingdollar würden fließen und Social-Media-Konzerne wie Snap, Twitter und Facebook würden boomen. Auch wenn Facebook von höheren Preisen stärker betroffen sein könnte, bleibe der Marktführer inmitten des laufenden Erholungstrends "Aktionär"-Empfehlung. Für die Social-Media-Aktien aus der zweiten Reihe gelte dies ebenfalls.Einzig von Pinterest sei aktuell Abstand zu halten, denn wer fallende Nutzerzahlen verzeichne, dem drohe die langfristige Wachstumsfantasie verloren zu gehen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:54,83 EUR +2,64% (23.08.2021, 17:28)