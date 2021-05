NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

54,485 USD -1,33% (03.05.2021, 20:14)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (03.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Twitter sei immer gut für eine heftige Bewegung. Man habe sehr schlechte Zahlen vorgelegt. Gerade nach den Zahlen bleibe die Aktie sehr interessant. In den letzten Quartalen habe es immer wieder scharfe Anstiege und scharfe Einbrüche gegeben. Tendenziell sei es aber weiter nach oben gegangen. Man könnte jetzt abwarten, bis die brachiale Korrektur, die man zuletzt am Freitag gesehen habe, auslaufe, und sich ein paar Stücke reinlegen. Es ist jetzt auf jeden Fall schwierig zu beurteilen, wie sich das Geschäft entwickelt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2021)