NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

71,22 USD +3,23% (08.04.2021, 22:10)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (09.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Twitter solle an Clubhouse dran sein. Clubhouse sei eine Diskussionsapp, die der Aktienprofi ganz interessant finde. Das Problem sei, dass hier kein richtiger Burggraben bestehe, außer den Leuten, die die Plattform mit Leben befüllen würden. Am Ende werde es darum gehen, die wichtigsten Influencer, VIPs, Stars und Stärnchen auf die Plattform zu ziehen, damit die Nutzer hinterherlaufen würden. Ansonsten fehle dem Börsenexperten das Verständnis dafür, was diese eine Plattform außer dem Namen, der jetzt ein Brand sei, besonders machen sollte. Das Gerücht, dass Twitter da dran sein soll, lässt die Aktie nach oben gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:59,47 EUR +0,97% (09.04.2021, 12:09)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:59,17 EUR -1,05% (09.04.2021, 12:25)