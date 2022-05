Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,80 EUR -15,35% (13.05.2022, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

34,745 EUR -20,16% (13.05.2022, 12:34)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

45,08 USD -2,19% (12.05.2022)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (13.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Im vorbörslichen US-Handel breche die Twitter-Aktie in der Spitze um rund 25 Prozent auf 33,97 Dollar ein und befinde sich wieder auf dem Niveau, bevor das Musk-Drama seinen Lauf genommen habe. Der Grund für den Kurseinbruch liefere die aktuell laufende Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Elon Musk: Denn der Multimilliardär habe die Übernahme vorerst ausgesetzt.Via Twitter habe Musk mitgeteilt, dass der Twitter-Deal aktuell gestoppt sei, da er auf neue Details warte, die eine Rechnung bekräftigen würden, nach der weniger als fünf Prozent der Nutzer Spam- oder Fake-Accounts seien. Der Tesla-Chef habe bereits angekündigt, dass eine seiner ersten Handlungen nach der Übernahme der Kampf gegen Bots sein werde.Mittlerweile habe sich die Twitter-Aktie etwas erholt und zuletzt im vorbörslichen Handel nur noch 20 Prozent im Minus bei 36,00 Dollar notiert. Für die übrigen Anteilseigner könnte es aber dennoch deutlich schlimmer kommen:Bereits zu Wochenbeginn hätten die Analysten von Hindenburg Research gewarnt, dass der Chef des Elektroautobauers Tesla alle Trümpfe in der Hand halte, seitdem die Twitter-Führung seine Offerte nach anfänglichem Zögern akzeptiert habe. Falls Musk sein Angebot zurückzöge, würde die Aktie wohl die Hälfte an Wert verlieren, so die Prognose der Experten. (Analyse vom 13.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: