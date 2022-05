Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,615 EUR +0,48% (27.05.2022, 13:01)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,585 EUR +0,80% (27.05.2022, 12:36)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,52 USD +6,35% (26.05.2022, 22:03)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (27.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Elon Musks Vorgehensweise bei der geplanten Übernahme von Twitter habe eine Aktionärsklage gegen ihn und das Unternehmen ausgelöst. Ein US-Anteilseigner werfe dem Tech-Milliardär u.a. vor, er habe durch Verletzung von Informationspflichten beim Aufkauf von Twitter-Aktien viel Geld auf Kosten von Aktionären gespart. Auch halte er ihm vor, mit seinen Äußerungen nach Abschluss des Deals den Preis der Twitter-Aktien auf Talfahrt geschickt zu haben. Der Aktionär aus dem US-Bundesstaat Virginia strebe den Status eine Sammelklage an, wie aus der am Mittwoch eingereichten Klageschrift hervorgehe. Musk habe sich bisher nicht zu der Klage geäußert.Musk habe schon vor Bekanntgabe seines Übernahmeplans für Twitter einen Anteil von gut 9% an dem Online-Dienst zusammengekauft. Nach US-Regeln sei vorgeschrieben, das Überschreiten der Marke von 5% binnen zehn Tagen öffentlich zu machen - Musk habe diese Frist allerdings um elf Tage überschritten. Diese Bekanntmachung habe einen Anstieg des Aktienpreises ausgelöst. Basierend auf dem Kursunterschied werde der klagende Aktionär Musk nun vor, durch die verspätete Mitteilung 156 Mio. USD gespart zu haben. Laut Medienberichten würden auch US-Behörden Musks Vorgehensweise prüfen.Nachdem Musk sich mit dem Twitter-Verwaltungsrat auf eine Übernahme zum Preis von 54,20 USD je Aktie geeinigt habe, habe er mit seinen Äußerungen für Turbulenzen rund um den Deal ausgelöst. So habe er den Deal für ausgesetzt erklärt, da er den Verdacht habe, dass der Anteil von Spam- und Bot-Accounts über den von Twitter oft genannten Schätzungen von weniger als 5% liege. Er wolle erst Beweise von Twitter sehen. Die Twitter-Aktie habe im vorbörslichen Handel am Freitag nur noch bei 39 USD notiert und damit weit entfernt von Musks Angebot. Der klagende Aktionär werfe Musk vor, den Kursrückgang gezielt herbeigeführt zu haben.Aus Sicht von Twitter könne der Tech-Milliardär die Vereinbarung aber nicht einseitig auf Eis legen und der Verwaltungsrat zeige sich entschlossen, das Geschäft für die vereinbarten 54,20 USD pro Aktie abzuwickeln. Eine Abstimmung der Aktionäre über die Annahme von Musks Angebots stehe noch aus.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: