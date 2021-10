Börsenplätze Twitter-Aktie:



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Das Geschäftsmodell von Twitter, Geld mit Werbung wie bezahlten Tweets zu verdienen, funktioniere immer besser. Im vergangenen Quartal seien die Anzeigenerlöse um 41 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar gestiegen, wie der Kurznachrichtendienst am Dienstag mitgeteilt habe.Der gesamte Konzernumsatz sei um 37 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) vorgerückt. Unterm Strich habe Twitter einen Verlust von rund 536,8 Millionen Dollar nach schwarzen Zahlen von knapp 29 Millionen Dollar ein Jahr zuvor verbucht. Das hohe Minus sei aber auf eine Vergleichszahlung von über 800 Millionen Dollar nach einer Investorenklage zurückgegangen. Die Anleger hätten bereits 2016 mit dem Vorwurf geklagt, Twitter habe falsche Angaben über die Wachstumsaussichten gemacht.Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die Twitter mit seiner Werbung erreichen könne, habe binnen drei Monaten von 206 auf 211 Millionen zugelegt. Twitter mache seit einiger Zeit nur noch Angaben zu Nutzern, die auf den Dienst über die hauseigene App oder die Web-Version zugreifen würden und daher Anzeigen zu sehen bekämen.Twitter habe insgesamt solide Zahlen geliefert. Wichtig gewesen sei die Aussage des Unternehmens, dass die neuen Datenschutzregeln bei Apple das operative Geschäft des Kurznachrichtendienstes weniger stark belasten würden, als befürchtet.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Twitter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link