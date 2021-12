Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,545 EUR +2,05% (01.12.2021, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,27 EUR +1,67% (01.12.2021, 09:41)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

43,94 USD -4,02% (30.11.2021)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (01.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Auf die Nachricht, dass Jack Dorsey den Chefposten bei Twitter abgebe, sei die Aktie in einer ersten Reaktion nach oben geschossen. Die Begeisterung der Anleger habe jedoch nicht lange angehalten. Bereits am Montagvormittag seien die Gewinne wieder abgegeben worden - und seitdem befinde sich die Twitter-Aktie wieder auf Talfahrt.Ein Grund für das rasche Reversal am Montag sei wohl die Ernennung von Parag Agrawal als Dorsey-Nachfolger gewesen. Agrawal sei seit über zehn Jahren bei Twitter angestellt und damit nicht das neue Gesicht, das sich einige Anleger erhofft haben könnten."Der Aktionär" sehe die Ernennung Agrawals jedoch auch positive Faktoren. Denn Twitter habe in der jüngsten Vergangenheit einige Dienste verbessert und neue Produkte eingeführt. Der Kurs zu besserem Kundenwachstum sei damit bereits gesetzt.Ein externer Geschäftsführer, der möglicherweise sogar eine neue Marschroute vorgegeben hätte, hätte hier für Unruhe sorgen können. Aber eventuell auch die Monetarisierung der Plattform angepackt und das Problem rund um das Erreichen einer nachhaltigen Profitabilität gelöst.Unter dem neuen Twitter-CEO sei ein "Weiter-so" zu erwarten. Für die operative Entwicklung von Twitter dürfte dies in den kommenden Quartalen förderlich sein. Allerdings fehle den Anlegern damit weiterhin eine langfristige Kursfantasie und der jüngste Abwärtstrend dürfte daher fortgeführt werden. Bei der Social-Media-Aktie von Facebook sei diese Fantasie vorhanden.Der Stopp des "Aktionär" bei 42,40 Euro wurde bereits vergangene Woche erreicht - und die Twitter-Aktie flog von der Empfehlungsliste, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link