ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (09.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Twitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) charttechnisch unter die Lupe.Zwei Dinge fordere der Techniker für eine nachhaltige Wende zum Besseren: Einmal die Ausprägung eines tragfähigen Bodens und zum Zweiten den Bruch eines übergeordneten Baissetrends. Beide Voraussetzungen seien bei der Twitter-Aktie idealtypisch erfüllt. Das neue Verlaufshochs bei 35,82 USD unterstreiche, dass der etablierte Aufwärtstrend weiter intakt sei. Der RSI notiere mit einem Wert von rund 80 inzwischen nicht nur tief im überkauften Terrain, sondern habe auch das höchste Niveau der Historie erreicht. Auf dem Niveau des Unterstützungskreuzes bei rund 25 USD bilde die Nackenzone der abgeschlossenen Bodenbildung zusammen mit dem o. g. ehemaligen Abwärtstrend (akt. bei 25,03 USD) einen massiven charttechnischen Auffangbereich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:28,66 Euro -0,38% (09.03.2018, 09:06)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:28,41 Euro +0,37% (09.03.2018, 09:57)NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:USD 34,85 -2,54% (08.03.2018, 22:01)