Börsenplätze Twilio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twilio-Aktie:

318,80 EUR -3,42% (30.07.2021, 16:34)



NYSE-Aktienkurs Twilio-Aktie:

373,38 USD -4,80% (30.07.2021, 16:20)



ISIN Twilio-Aktie:

US90138F1021



WKN Twilio-Aktie:

A2ALP4



Ticker-Symbol Twilio-Aktie Deutschland:

TWH



NYSE-Symbol Twilio-Aktie:

TWLO



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können. Die Plattform des Unternehmens besteht aus einer programmierbaren Kommunikations-Cloud, einem Supernetzwerk und einem Geschäftsmodell für Innovatoren. (30.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO) unter die Lupe.Der Softwareanbieter Twilio habe gestern nachbörslich seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe zwar wieder die Erwartungen geschlagen, habe jedoch bei der Prognose nicht ganz überzeugen können. Die Aktie präsentiere sich zu Beginn des heutigen Handelstages etwas schwächer.Twilio habe seine Erlöse im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 67 Prozent auf 669 Millionen Dollar gesteigert (erwartet: 589 Millionen Dollar). Der bereinigte Verlust pro Aktie habe bei elf Cent (erwartet: 14 Cent) gelegen. Die Zahl der aktiven Kunden sei gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 40.000 auf insgesamt 240.000 gestiegen."Unser starkes Momentum setzte sich im zweiten Quartal fort und führte zum beschleunigten Umsatzwachstum. Unternehmen aus allen Branchen setzen auf unsere Plattform, um ein optimales, personalisiertes Kundenengagement zu erreichen. Und wir sind weiterhin davon überzeugt, dass wir uns mitten in einem massiven Wandel befinden, der für Twilio eine rosige Zukunft verspricht", so CEO Jeff Lawson.Mit Software von Twilio könne man Kommunikationskanäle (SMS, Video, Chat, WhatsApp, und weitere) in seine digitalen Produkte einbinden und Kommunikationsprozesse automatisieren. Beispielsweise könnten Softwareentwickler mit Twilio programmgesteuert Anrufe tätigen sowie empfangen und Textnachrichten verarbeiten."Der Aktionär" bewertet Twilios Q2-Zahlen sehr positiv. Überzeugend sei insbesondere das anhaltend starke Wachstum des Konzerns. Anleger lassen unverändert die Gewinne laufen, so Emil Jusifov. (Analyse vom 30.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link