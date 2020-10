Börsenplätze Twilio-Aktie:



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können. Die Plattform des Unternehmens besteht aus einer programmierbaren Kommunikations-Cloud, einem Supernetzwerk und einem Geschäftsmodell für Innovatoren. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO) unter die Lupe.Twilio gehöre aufgrund seines Produktangebots zu den langfristigen Corona-Profiteuren. Das zeige sowohl die Entwicklung der Aktie als auch das operative Geschäft des US-Unternehmens, das erst vor Kurzem seine Anleger mit der Prognoseanhebung erfreut habe. Auch heute überrasche der Softwareanbieter mit einer lukrativen Milliarden-Übernahme.Laut Informationen des Branchenportals "TechCrunch" übernehme Twilio Segment, den Anbieter einer Customer-Data-Plattform. Segment biete folglich eine Software zur Analyse und Verwaltung von Kundendaten. Die Kaufsumme solle sich auf 3,2 Mrd. Dollar belaufen und in Aktien ausgezahlt werden. Die Transaktion solle in Q4 durchgeführt werden.Nach der heutigen Meldung klettere die Twilio-Aktie vorbörslich rund sieben Prozent und markiere damit ein neues Rekordhoch. Denn durch die Übernahme von Segment werde das Portfolio von Twilio optimal ergänzt.Anleger sollten die Twilio-Aktie auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link