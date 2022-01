In den bei der SEC eingereichten Unterlagen taxiere Turo den weltweiten Markt für Peer-to-Peer-Carsharing auf 230 Milliarden Dollar, wovon 134 Milliarden Dollar auf Nordamerika, 65 Milliarden auf Europa und 31 Milliarden auf den Rest der Welt entfallen würden.



Noch stünden wichtige Informationen zum Börsengang aus, auch das in den Unterlagen genannte Emissionsvolumen von 100 Millionen Dollar sei in der Regel ein Platzhalter. "Der Aktionär" werde eine Bewertung für Turo abgeben, sobald diese Informationen vorlägen.



Die Papiere des Großaktionärs IAC hätten am Montag im nachbörslichen US-Handel leicht zugelegt. Die Daimler-Aktie verliere am Dienstag etwas. Allerdings lägen auch weniger als fünf Prozent der Turo-Anteile bei den Stuttgartern. Beide Positionen halten, rät Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2022)



Turo Inc. ist ein amerikanisches Peer-to-Peer Carsharing-Unternehmen. Das Unternehmen ermöglicht privaten Fahrzeugbesitzern, ihre Fahrzeuge über eine Online- und eine mobile Schnittstelle an andere zu vermieten. (11.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das IPO-Jahr 2022 nimmt Fahrt auf: Mit Turo bereitet das nächste Unternehmen seinen Börsengang in New York vor, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Die Carsharing-Plattform habe Unterlagen veröffentlicht, die einen ersten Blick auf die Geschäftsentwicklung geben würden. Neben der "Aktionär"-Empfehlung IAC sei unter anderem auch Daimler an dem IPO-Kandidaten beteiligt.Über die Turo-Plattform würden sich Fahrzeuge - vom Kleinwagen wie dem Chevrolet Spark bis zu Supersportlern wie dem Lamborghini Huracan - von Privatpersonen tage-, wochen- oder monatsweise mieten lassen.Ende September 2021 habe das Unternehmen rund 85.000 Vermieter und 160.000 aktive Fahrzeugangebote in über 7.500 Städten auf seiner Plattform registriert.Insbesondere die nach dem Sparprogramm während der ersten Corona-Welle wieder deutlich gestiegenen Betriebskosten hätten ins Kontor geschlagen. Sie seien von 72 Millionen Dollar in den ersten neun Monaten 2020 auf 124 Millionen im gleichen Zeitraum 2021 gesprungen.