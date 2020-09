Bonn (www.aktiencheck.de) - Die türkischen Exporte gingen im Juli um 5,8 Prozent im Vorjahresvergleich zurück, die Importe sanken um 7,9 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Die Wirtschaftsleistung sei im zweiten Quartal um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Dies sei zwar der stärkste Einbruch seit mehr als zehn Jahren; ohne das staatliche Fiskalpaket in Höhe von umgerechnet 28 Milliarden Euro wäre die Konjunktur durch die Coronavirus-Pandemie jedoch noch stärker in Mitleidenschaft gezogen worden. Zusätzliche Unterstützung komme vonseiten der Zentralbank, die trotz einer Inflationsrate von zuletzt knapp zwölf Prozent an einer lockeren Geldpolitik festhalte. Dies schwäche die Türkische Lira, die im August erneut mehr als sechs Prozent gegenüber dem Euro abgewertet habe. Zwar deute sich mittlerweile eine leichte Erholung der Konjunktur an, angesichts der schwachen Währung und des anhaltenden Streits mit Griechenland um Gasfelder im Mittelmeer rate Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research, von einem Engagement am türkischen Aktienmarkt jedoch ab. (02.09.2020/ac/a/m)





