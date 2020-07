Neben regionalen und geostrategischen Zielen verfolge Ankara dabei auch handfeste ökonomische Absichten. Dazu würden Milliardenaufträge für türkische Unternehmen beim Wiederaufbau, aber auch direkte Zahlungen Libyens an die Türkei gehören. Die vorläufige militärische Rettung der stark bedrängten GNA-Regierung in Tripolis durch türkische Söldner und Waffen habe man sich offenbar auch gut bezahlen lassen. Zwischen 4 und 8 Mrd. US-Dollar solle die libysche Zentralbank Anfang Juli als Gegenleistung bei der türkischen Notenbank deponiert haben, um die Türkische Lira zu stabilisieren und der Türkei wirtschaftlich zu helfen. Das Ganze sei aber nicht ungefährlich. Nachdem die Türkei bereits in Syrien zur Kriegspartei geworden sei, drohe im libyschen Bürgerkrieg unter Umständen eine noch deutlich ernstere militärische Konfrontation mit Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Beide Länder würden die Rebellen unter dem Kommando von General Haftar unterstützen, die gegen die offizielle libysche Regierung kämpfen und die große Teile des Landes kontrollieren würden.



Unterdessen sei die Inflation in der Türkei im Juni auf 12,6% p.a. gestiegen, deutlich stärker als erwartet. Angesichts dessen und aufgrund von Leitzinsen, die mehr als vier Prozentpunkte unter der Inflationsrate liegen würden, drohe über kurz oder lang neuer Druck auf die Türkische Lira.



Der türkische Aktienmarkt habe im Juni zu den stärksten Märkten weltweit gehört. Um fast 10% habe die Börse in Istanbul zugelegt. (Ausgabe Juli 2020) (21.07.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In der Türkei sagt Präsident Erdogan eine kräftige wirtschaftliche Erholung vorher, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Zwar habe sich die Stimmung in der Wirtschaft zuletzt stark aufgehellt, aber Ratingagenturen und Analysten seien weniger optimistisch. Viel werde davon abhängen, wann und inwieweit ausländische Touristen wieder in die Türkei reisen könnten oder möchten. Der wegbrechende Tourismus und stark fallende Exporte hätten deutliche Spuren in der Leistungsbilanz hinterlassen: Im Mai habe es ein Defizit von 3,8 Mrd. US-Dollar gegeben. Auch vor diesem Hintergrund dürfte das starke militärische Engagement der Türkei im libyschen Bürgerkrieg zu sehen sein.