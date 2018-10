"Die Dynamiken des Wachstums, der Inflation und der Geldpolitik haben sich nicht verändert und werden konstant bleiben, solange sich die Schwellenländerkrise auf einige wenige Volkswirtschaften mit strukturellen Schwächen begrenzt", beruhige jedoch Fabrizio Quirighetti, CIO und Co-Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management. Denn: "Die höheren kurzfristigen Zinsen und der festere US-Dollar sind lediglich zusätzliche Belastungsfaktoren neben der hausgemachten strukturellen Anfälligkeit", ergänze Pichoud. Die türkische Wirtschaftspolitik richte sich gegen die Interessen der Gläubiger, auf die das Land zur Finanzierung seiner Wirtschaft angewiesen sei. "Die Politisierung der Zentralbankpolitik, das Ausbleiben einer sinnvollen Antwort auf den Inflationsschub und der Verfall der Währung haben ihren Ursprung im eigenen Land", so Pichoud.



"Hinter den Schlagzeilen zeigt die Weltwirtschaft jedoch weiterhin ein breit abgestütztes Wachstum, das von der soliden Nachfrage in den Industrieländern angetrieben wird", betone Pichoud. "Die Türkei mit ihrer Kombination aus unverantwortlichen Staatsausgaben, massiver Abhängigkeit von Auslandsgeldern und unorthodoxer Geldpolitik sehen wir als Extremfall an, nicht als Frühwarnsignal für die globalen Schwellenländer." In den USA werde sich die wirtschaftliche Dynamik in den kommenden Monaten etwas verlangsamen, sei aber immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau. Die fortgesetzte geldpolitische Straffung werde dabei durch fiskalische Impulse aufgewogen. "Die Eurozone dürfte sich auf einem annualisierten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent einpendeln. Wir erwarten für das restliche Jahr 2018 ein überdurchschnittliches Wachstum", so der Experte. Zwar habe sich das Wachstum in China und infolgedessen auch in Südostasien weiter abgeschwächt; jedoch erleichtere die fiskalische und geldpolitische Lockerung in China eine Stabilisierung, wenn nicht gar eine Erholung der Aktivität bis zum Ende des Jahres.



Aus diesem Grund würden die Multi-Asset-Experten von SYZ bei ihren Portfolios eine risikobereite Haltung einnehmen. "Der US-Aktienmarkt ist nach wie vor der Anker der Aktienposition in unserer allgemeinen Asset-Allokation", erläutere Portfoliomanager Maurice Harari. Vor allem gut geschützte Titel stünden hierbei im Fokus der Experten. Allerdings sei Vorsicht geboten: "Wir sind uns bewusst, dass die Bewertungslücke zwischen den Märkten der USA und der Schwellenländer immer breiter wird. Letzteres Marktsegment bietet definitiv Wertsteigerungspotenzial." Bevor Anleger wieder Aktien aus Schwellenländern zukaufen würden, sollten sie jedoch erst warten, bis mehr Fortschritte bei den Handelsverhandlungen erzielt worden seien.



Vor dem Jahresende dürfte es zu einer Neugewichtung von Substanz- gegenüber Wachstumswerten kommen. "Die Rallye der NASDAQ-Aktien betraf vorwiegend einige hochkarätige Titel - während die übrigen Märkten in den Industrieländern Mühe hatten und einige Schwellenländer sogar in eine Baisse abrutschten", kommentiere Quirighetti. Eine Neugewichtung werde allerdings erst dann eintreten, wenn die Unterschiede bei den Wachstums-, Inflations- und geldpolitischen Dynamiken unter den wichtigsten Volkswirtschaften abgenommen hätten. (02.10.2018/ac/a/m)







