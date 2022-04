Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Die türkische Regierung hat im Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Rolle des Vermittlers übernommen, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Präsident Erdogan habe in wirtschaftspolitischen Fragen das letzte Wort. Der Verzicht auf Zinsanhebungen in einem Hochinflationsumfeld zeige, dass er auch in der Geldpolitik weiterhin starken Einfluss ausübe. Der Mangel an Vertrauen in die Zentralbank auf Seiten von Investoren und Konsumenten befeuere hohe Inflationserwartungen. Auf der anderen Seite habe die expansive Geldpolitik dazu beigetragen, dass die Türkei seit Beginn der Corona-Krise hohes Wirtschaftswachstum habe ausweisen können. Die Konjunkturausschläge dürften auch in den kommenden Jahren hoch sein. Außenpolitisch habe die Türkei durch ihre Vermittlerrolle im Krieg zwischen Russland und der Ukraine einen Erfolg vorzuweisen. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2023 bleibe jedoch das Risiko hoch, dass Erdogan eine neue Konfrontation mit dem Westen suche, um seine Anhänger zu mobilisieren. Ob es 2023 zu einem Wechsel an der Spitze des Landes komme, sei trotz niedriger Umfragewerte für Erdogan ungewiss. Ein Wechsel würde umfassende Reformperspektiven eröffnen.Länderrisiko: Drei Währungskrisen innerhalb von drei Jahren hätten das Vertrauen von Ratingagenturen und internationalen Investoren in die türkische Wirtschaftspolitik stark erschüttert. Zuletzt habe Fitch im Dezember 2021 den Ratingausblick auf negativ gesenkt. Die Risikoaufschläge türkischer Staatsanleihen würden die Sorge der Investoren zeigen, doch das Spreadniveau signalisiere keine Erwartung einer bevorstehenden Staatsschuldenkrise. Die größten fundamentalen Schwächen seien die hohe Fremdwährungsverschuldung des Unternehmenssektors und die niedrigen Währungsreserven. Angesichts der sehr hohen Auslandsverschuldung sei es essentiell, dass der Zugang zum internationalen Finanzierungsmarkt für türkische Banken und Unternehmen bestehen bleibe. (Emerging Markets Trends vom 08.04.2022) (12.04.2022/ac/a/m)