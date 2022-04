Die Verteuerung der Rohstoffimporte belaste zudem die Leistungsbilanz. Die türkische Notenbank habe zu Jahresbeginn auf einen baldigen Überschuss in der Leistungsbilanz gesetzt, der die Lira unterstütze und in der Folge die Preisentwicklung dämpfen sollte. Diese Hoffnung habe sich zerschlagen. In anderen Ländern wäre eine Anhebung der Leitzinsen der nahe liegende Ausweg, um Währung und Preise zu stabilisieren, doch die Ablehnung höherer Zinsen durch Präsident Erdogan versperre diesen Weg. So dürfte die Zentralbank auch in den kommenden Monaten am Devisenmarkt intervenieren, um die Abwertung der Lira in Grenzen zu halten, die gegenüber dem US-Dollar mit einem Verlust von rund 10% erneut zu den schwächsten Währungen weltweit zähle. Da sich mit dem Inflationsausblick auch der Ausblick für den privaten Verbrauch und die Investitionstätigkeit verschlechtert hat, senken die Analysten der DekaBank die BIP-Prognose für das laufende Jahr von 5,0% auf 3,6% und für 2023 von 4,6% auf 3,9%. Das hohe Kreditwachstum dürfte dafür sorgen, dass der Einbruch nicht noch höher ausfalle.



Präsident Erdogan habe in wirtschaftspolitischen Fragen das letzte Wort. Der Verzicht auf Zinsanhebungen in einem Hochinflationsumfeld zeige, dass er auch in der Geldpolitik weiterhin starken Einfluss ausübe. Der Mangel an Vertrauen in die Zentralbank auf Seiten von Investoren und Konsumenten befeuere hohe Inflationserwartungen. Auf der anderen Seite habe die expansive Geldpolitik dazu beigetragen, dass die Türkei seit Beginn der Corona-Krise hohes Wirtschaftswachstum habe ausweisen können. Die Konjunkturausschläge dürften auch in den kommenden Jahren hoch sein. Außenpolitisch habe die Türkei durch ihre Vermittlerrolle im Krieg zwischen Russland und der Ukraine einen Erfolg vorzuweisen. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2023 bleibe jedoch das Risiko hoch, dass Erdogan eine neue Konfrontation mit dem Westen suche, um seine Anhänger zu mobilisieren. Ob es 2023 zu einem Wechsel an der Spitze des Landes komme, sei trotz niedriger Umfragewerte für Erdogan ungewiss. Ein Wechsel würde umfassende Reformperspektiven eröffnen.



Drei Währungskrisen innerhalb von drei Jahren hätten das Vertrauen von Ratingagenturen und internationalen Investoren in die türkische Wirtschaftspolitik stark erschüttert. Zuletzt habe Fitch im Dezember 2021 den Ratingausblick auf negativ gesenkt. Die Risikoaufschläge türkischer Staatsanleihen würden die Sorge der Investoren zeigen, doch das Spreadniveau signalisiere keine Erwartung einer bevorstehenden Staatsschuldenkrise. Die größten fundamentalen Schwächen seien die hohe Fremdwährungsverschuldung des Unternehmenssektors und die niedrigen Währungsreserven. Angesichts der sehr hohen Auslandsverschuldung sei es essentiell, dass der Zugang zum internationalen Finanzierungsmarkt für türkische Banken und Unternehmen bestehen bleibe. (08.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die türkische Regierung hat im Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Rolle des Vermittlers übernommen, so die Analysten der DekaBank.Auch wenn es bislang wenig Aussicht auf Erfolg in den Verhandlungen gebe, profitiere die Türkei von dieser Rolle. Denn zum einen werde dadurch der Druck reduziert, den Überfall Russlands klar zu verurteilen und sich den Sanktionen des Westens anzuschließen. Aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit Russland würde die türkische Wirtschaft davon hart getroffen. Zum anderen stärke die Türkei auf der internationalen Ebene ihre Reputation. Diesen diplomatischen Erfolg habe der türkische Präsident Erdogan allerdings auch bitter nötig. Denn die wirtschaftlichen Probleme hätten zuletzt weiter zugenommen. So habe der Anstieg der Rohstoffpreise im März zu einem neuerlichen Preisschub geführt: Die Inflationsrate sei von 54,4% auf 61,1% gestiegen.