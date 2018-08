Ein Zahlungsausfall des Staates erscheine nach wie vor unwahrscheinlich, weil die Fremdwährungskredite nur rund 11% des BIP betragen würden und der Großteil dieser Schulden erst in einigen Jahren zur Rückzahlung anstehe. Grundsätzlich könnte die Türkei auch auf Kredite des IWF zurückgreifen. Diese Hilfen wären allerdings mit Auflagen verbunden, die einen Kurswechsel des Präsidenten voraussetzen würden. Dazu sei er zumindest noch nicht bereit. Immerhin habe die Notenbank am 13. August den Banken durch eine Senkung der Mindestreserveanforderungen neue Liquidität zur Verfügung gestellt. Angesichts der Probleme sei dies jedoch bei weitem nicht ausreichend, um die Wirtschaft zu stabilisieren.



Die Analysten würden in den kommenden zwei Wochen eine deutliche Zinsanhebung um etwa 500 BP sowie eine Verständigung mit den USA über die Freilassung des Predigers erwarten. Gelinge es nicht, die Lira wieder etwas zu stabilisieren, würden sie ihre BIP-Prognose, die sie für 2018 von 5,3% auf 4,2% und für 2019 von 4,3% auf 3,2% gesenkt hätten, weiter zurücknehmen. Der noch immer hohe Wert für 2018 spiegle die starke Entwicklung bis in das erste Quartal wider.



Die wirtschaftliche Zukunft hänge wesentlich davon ab, ob die türkische Politik in den kommenden Wochen an den Märkten neues Vertrauen schaffen könne. Gelinge dies nicht, sei eine schwere Rezession wahrscheinlich, weil viele Unternehmen Insolvenz anmelden dürften. Ohne Zugang zum internationalen Kapitalmarkt wäre es zudem nicht möglich, das investitionsgetriebene Wachstum fortzusetzen, weil dies auch immer mit steigenden Importen einhergehe. Selbst im positiven Fall eines schnellen Umsteuerns sei mit einer deutlichen Wachstumsverlangsamung zu rechnen. Einen Sturz von Präsident Erdogan würden die Analysten für unwahrscheinlich halten.



Politische Fehlentwicklungen, das chronisch hohe Leistungsbilanzdefizit, steigende Auslandsverschuldung und der Glaubwürdigkeitsverlust der Geldpolitik hätten dazu geführt, dass die drei großen Ratingagenturen die Türkei in den vergangenen Jahren herabgestuft hätten, zuletzt Fitch im Juli auf BB. Die Währungskrise dürfte zu weiteren Herabstufungen führen. (Ausgabe vom 15.08.2018) (20.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Situation in der Türkei hat sich dramatisch zugespitzt, so die Analysten der DekaBank.Zunächst sei immer offenkundiger geworden, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan nach seinem Wahlsieg an seinem umstrittenen wirtschaftspolitischen Kurs festhalten würde. So habe die Zentralbank den Leitzins am 24. Juli unverändert gehalten, obwohl die Märkte eine Zinsanhebung erwartet hätten. Zudem habe Erdogan seinen Willen bekräftigt, die türkische Wirtschaft durch neue Kredite zu befeuern. Als dann auch noch der Streit mit den USA über die Freilassung des amerikanischen Pastors Brunson eskaliert habe und die USA Sanktionen verhängt hätten, hätten die Märkte den letzten Rest von Vertrauen in die Lira verloren, die daraufhin an einem Tag gegenüber dem US-Dollar 15% an Wert verloren habe. Seit Jahresbeginn belaufe sich der Verlust auf fast 40%.