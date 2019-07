Wien (www.aktiencheck.de) - Die Ratingagentur Moody’s stufte die Kreditwürdigkeit der Türkei im Juni herab und beließ den Ausblick auf negativ, so die Analysten von Raiffeisen Capital Managament in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Erdogans Eingreifen sei möglicherweise auch der empfindlichen Niederlage bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul geschuldet. Seine AKP habe wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten die Wahl bekanntlich annullieren und neu ansetzen lassen. Doch der gemeinsame Kandidat der Oppositionsparteien habe diesmal umso klarer gewonnen. Der türkische Präsident scheine auf einmal innenpolitisch zunehmend verwundbar. Mehrere ehemalige Weggefährten und Verbündete seien zuletzt öffentlich auf Distanz zu ihm gegangen, etwa sein langjähriger Premier Davutoglu, Ex-VizeMinisterpräsident Babacan und Erdogans Amtsvorgänger Gul.Der türkische Aktienmarkt habe im Juni trotz der innenpolitischen Turbulenzen um 6,7% zugelegt und sei damit einer der stärksten Schwellenländermärkte gewesen. Die Entlassung des Notenbankchefs Anfang Juli habe die Aktienkurse kaum bewegt. (Ausgabe Juli 2019) (18.07.2019/ac/a/m)