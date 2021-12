Wien (www.aktiencheck.de) - Der Verfall der Lira (TRY) hat sich dramatisch beschleunigt, so die Raiffeisen Capital Management im aktuellem "emreport".Am plausibelsten scheine, dass Erdogan lieber jetzt wirtschaftlichen Schmerz in Kauf nehme in der Hoffnung, dass sich die Situation rechtzeitig bis zu den Wahlen Mitte 2023 wieder verbessere und es bis dahin wieder einen neuen Aufschwung gebe, den er sich dann auf die Fahnen schreiben könne. Ob diese Rechnung aufgehen werde, bleibe abzuwarten, es erscheine aus heutiger Sicht aber sehr zweifelhaft.Der türkische Aktienmarkt habe im November in Lokalwährung kräftig zugelegt. Der Anstieg um fast 19% widerspiegele freilich in erster Linie die allgemeine Inflation aller Güterpreise und Vermögenswerte. Für Internationale Investoren sei aufgrund der extrem schwachen Lira in US-Dollar ein Minus von rund 25% zu Buche gestanden. (emreport Dezember 2021) (15.12.2021/ac/a/m)