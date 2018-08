Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -0,77%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -0,71%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) -0,67%



Erneut hätten negative Analystenkommentare Chip-Werte nach unten gezogen: So hätten z.B.

Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) am Dow-Ende 2,57% eingebüßt. Banken und exportorientierte Titel (Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA), Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT)) seien ebenfalls schwächer gewesen.



Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) aktuell bei rd. 360 Punkte schwächer bei 21.934 Zählern.



Der Energiekonzern innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) habe in den ersten 6 Monaten operativ weniger verdient. Das bereinigte EBIT sei um 10% auf 1,553 Mrd. EUR gesunken, das ber. Nettoergebnis habe mit 662 Mio. EUR um 23% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Gründe für diese Entwicklung seien u.a. im Vertrieb der Wegfall positiver Einmaleffekte aus 2017 in Deutschland und ein unerwarteter Anstieg von Rohstoffkosten infolge kalter Witterung in den Niederlanden. Die Prognose für 2018 (ber. EBIT: 2,7 Mrd. EUR) sei bestätigt worden.



Der Scheinwerferspezialist HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) sei auch im GJ 2017/2018 (31.05) sei stärker als der Automobilmarkt gewachsen und habe damit seinen Rekordkurs fortgesetzt. Der Konzernumsatz habe sich um 7,2% auf 7,1 Mrd. EUR erhöht, das bereinigte op. Ergebnis (EBIT) habe um 8,8% auf 581 Mio. EUR zugelegt. Konzernchef Breidenbach erwarte auch im laufenden GJ einen Anstieg von Umsatz und Gewinn um jeweils 5 bis 10%.



LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) sehe sich weiter auf einem guten Weg zur Erreichung der Gesamtjahresprognose. Neben der ansprechenden Gewinnentwicklung werde die positive fundamentale Entwicklung auch im weiteren deutlichen Wertzuwachs des Immobilienportfolios sichtbar, habe es geheißen. Das Unternehmen habe im 1. Halbjahr ein operatives Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO I) in Höhe von 156,4 (148,8) Mio. EUR erzielt, für das Gesamtjahr solle die Kennzahl zwischen 315 und 323 Mio. EUR liegen. (13.08.2018/ac/a/m)





Die Notierungen an der deutschen Börse litten am Freitag unter der Währungskrise in der Türkei und schwächten sich deutlich ab. Die Angst vor Problemen für die Banken durch die Krise der türkischen Lira (TRY) habe die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) am DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Ende um 4,05% fallen lassen, Commerzbank-Titel (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hätten 3,50% nachgegeben. Eine Gewinnwarnung von K+S habe bei dem Titel für ein Kursminus von 7,20% gesorgt.DAX -1,99%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) -1,16%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) -0,84%