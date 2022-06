Die Inflationsrate sei im Mai von 70,0% auf 73,5% gestiegen und die Lira (TRY) bleibe trotz anhaltender Devisenverkäufe der Zentralbank unter Druck. Das Abschmelzen der Devisenreserven, der Anstieg des Leistungsbilanzdefizits und die Hochinflation würden Sorgen vor einer Zahlungsbilanzkrise schüren. Die türkische Lira dürfte ihren Abwärtstrend fortsetzen. Sollte der türkische Staat den Zugang zum internationalen Kapitalmarkt verlieren, wäre eine Kehrtwende in der Geldpolitik nach Einschätzung der Analysten der DekaBank wahrscheinlicher als die Verhängung harter Kapitalverkehrskontrollen.



Die Konjunktur habe sich auch im ersten Quartal weiter erstaunlich robust gezeigt und um 7,3% yoy (1,2% qoq) zugelegt. Haupttreiber gewesen seien die Exporte, die um 16,8% yoy gestiegen seien, während die Importe lediglich um 2,3% yoy zugelegt hätten. Auch der private Verbrauch sei mit einem Zuwachs von 19,5% yoy erstaunlich robust geblieben. Eher schwach hätten sich dagegen die Investitionen entwickelt, die trotz des starken Kreditwachstums nur um 1,1% yoy gestiegen seien.



Perspektiven: Präsident Erdogan habe in wirtschaftspolitischen Fragen das letzte Wort. Der Verzicht auf Zinsanhebungen in einem Hochinflationsumfeld zeige, dass er auch in der Geldpolitik weiterhin starken Einfluss ausübe. Der Mangel an Vertrauen in die Zentralbank auf Seiten von Investoren und Konsumenten befeuere hohe Inflationserwartungen. Auf der anderen Seite habe die expansive Geldpolitik dazu beigetragen, dass die Türkei seit Beginn der Corona-Krise hohes Wirtschaftswachstum habe ausweisen können. Die Konjunkturausschläge dürften auch in den kommenden Jahren hoch sein. Außenpolitisch habe die Türkei durch ihre Vermittlerrolle im Krieg zwischen Russland und der Ukraine einen Erfolg vorzuweisen. Mit der Blockade der NATO-Erweiterung sei Erdogan jedoch wieder auf Konfrontationskurs mit dem Westen gegangen. Ob es 2023 zu einem Wechsel an der Spitze des Landes komme, sei trotz eher schwacher Umfragewerte für Erdogan ungewiss. Ein Wechsel würde umfassende Reformperspektiven eröffnen.



Länderrisiko: Drei Währungskrisen innerhalb von drei Jahren hätten das Vertrauen von Ratingagenturen und internationalen Investoren in die türkische Wirtschaftspolitik stark erschüttert. Zuletzt habe Fitch im Dezember 2021 den Ratingausblick auf negativ gesenkt. Die Risikoaufschläge türkischer Staatsanleihen würden die Sorge der Investoren zeigen, doch das Spreadniveau signalisiere keine Erwartung einer bevorstehenden Staatsschuldenkrise. Die größten fundamentalen Schwächen seien die hohe Fremdwährungsverschuldung des Unternehmenssektors und die niedrigen Währungsreserven. Angesichts der sehr hohen Auslandsverschuldung sei es essentiell, dass der Zugang zum internationalen Finanzierungsmarkt für türkische Banken und Unternehmen bestehen bleibe. (Emerging Markets Trends vom 02.06.2022) (03.06.2022/ac/a/m)







Aktuelle Entwicklungen: Der türkische Präsident Erdogan ist gegenüber den westlichen Partnern erneut auf Konfrontationskurs gegangen, so die Analysten der DekaBank.Er zeige weiterhin keine Bereitschaft, dem NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands zuzustimmen. Beiden Ländern werfe er vor, kurdische "Terroristen" zu beherbergen, wobei die Türkei auch Organisationen wie die YPG als terroristisch einstufe, mit denen die NATO im Kampf gegen den IS kooperiere. Auch der geplante Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien würde die Spannungen verstärken. Die USA hätten bereits gewarnt, bei einer solchen Operation könnten auch US-Kräfte, die sich in dem Gebiet aufhalten würden, in Gefahr geraten. Es erscheine noch immer wahrscheinlich, dass in der Frage der NATO-Erweiterung eine Lösung gefunden werde, weil die Türkei hohes Interesse an der weiteren Zusammenarbeit in dem Bündnis haben müsse. Doch eine Kompromisslinie zeichne sich nicht ab. Unterdessen würden die wirtschaftlichen Probleme anhalten.