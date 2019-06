Die Ermittlungen in einem weiteren Fall von Subventionsbetrug rund um Agrofert würden seit mehreren Jahren laufen und hätten schon in 2017 bis 2018 die Regierungsbildung deutlich erschwert, weil sie Babis zu einem schwierigen Koalitionspartner gemacht hätten. Nachdem die Staatsanwaltschaft im April empfohlen habe, in dem Fall eine Anklage gegen den Ministerpräsidenten zu erheben, habe der Justizminister überraschend gekündigt und sei durch eine loyalere Kandidatin ersetzt worden. Diese Ereignisse hätten eine Welle von Massenprotesten ausgelöst. Die Popularität von Babis und seiner ANO-Partei sei gesunken, auch wenn sie bei der EU-Wahl mit ca. 21% der Stimmen noch die stärkste Kraft geblieben sei. Der Druck auf den Ministerpräsidenten wachse, doch sein Partner in der Minderheitsregierung, die Sozialdemokratische Partei, sei vorerst an Neuwahlen wenig interessiert, weil sie dadurch Parlamentssitze und voraussichtlich die Regierungsbeteiligung verlieren würden.



Die Wirtschaft lasse sich von der turbulenten politischen Lage wenig beeinflussen und habe im ersten Quartal mit 2,6% yoy an das Vorjahreswachstum anknüpfen können. Das Konjunkturboom der Nachbarn Polen und Ungarn bleibe in Tschechien auch aufgrund der Geldpolitik aus: Die Tschechische Zentralbank habe als einzige der Region einen konsequenten Straffungskurs verfolgt und die Leitzinsen innerhalb der letzten zwei Jahre auf 2,0% angehoben. Die Sorgen um eine Konjunkturverlangsamung und die äußerst vorsichtige Haltung der EZB dürften dazu führen, dass die Leitzinsen in der Tschechischen Republik über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben würden. Leitzinssenkungen sähen die Analysten der DekaBank vorerst nicht, auch wenn sie von den Finanzmärkten teilweise erwartet seien, denn der enge Arbeitsmarkt führe nach wie vor zu einem erhöhten Preisdruck, dem die Zentralbank entgegenwirken werde.



Eine solide Binnennachfrage und der EU-Investitionszyklus würden das Wachstum unterstützen, während sich die Konjunkturdelle in Euroland negativ auswirke. Die angedrohten US-Zölle gegen die europäische Autoindustrie würden wegen der wichtigen Rolle der Fahrzeugindustrie (Anteil von 28% an der Industrieproduktion) ein Risiko für die Konjunkturentwicklung in Tschechien darstellen.



Tschechiens Position im soliden A-Bereich auf der Ratingskala der großen Ratingagenturen sei seit Jahren unangetastet. Im August 2018 habe Fitch das Land um eine Stufe auf AA- heraufgestuft. Solide Staatsfinanzen und der zuletzt registrierte Budgetüberschuss sprächen für eine über Jahre konservative Fiskalpolitik. Die derzeitige Ausrichtung der Fiskalpolitik zu mehr Expansion könne sich das Land also leisten. Ein solides Bankensystem und die Position als Netto-Kreditgeber gegenüber dem Ausland würden aus Risikosicht dafür sorgen, dass es wenig Anlass zur Sorge gebe. Die Staats- und Bruttoaußenverschuldung lägen mit ca. 33% bzw. 88% des BIP im komfortablen Bereich und würden das Land im Vergleich zu anderen Ländern der Region unterdurchschnittlich anfällig gegenüber externen Risiken machen, wie beispielsweise eine mögliche Zuspitzung der Lage um Italien. Demographie und schwaches Produktivitätswachstum würden das Wachstumspotenzial begrenzen. (Ausgabe vom 13.06.2019) (14.06.2019/ac/a/m)







