Linz (www.aktiencheck.de) - Nach dem Rückzug der Händler aus der CZK (Tschechische Krone) aus Vorsicht vor US-Präsident Trumps Handelspolitik ist wieder Ruhe eingekehrt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/CZK ( ISIN EU0006169831 WKN 616983 ) notiere nach den Kursspitzen von 26,15 wieder um 25,85. Charttechnisch sei der EUR/CZK-Kurs in einer Korrektur und bereits aus dem 3-monatigen Aufwärtstrend ausgebrochen. Ein Bruch des Widerstandes bei 25,80 würde dies bestätigen. Ein neuer EUR/CZK-Abwärtstrend würde ab 25,70 (mit dem Unterschreiten der 50er retracement line) beginnen. (19.07.2018/ac/a/m)