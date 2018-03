Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Folge der bereits am Donnerstag von der US-Administration erlassenen Strafzölle gegen hunderte Importgüter aus China kam es Ende vergangener Woche zu heftigen Verwerfungen an den Finanzmärkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus Furcht vor einer weiteren Verschärfung der handelspolitischen Konflikte hätten die Aktienmärkte weltweit deutlich nachgegeben, während Anleger in vermeintlich sicherere Anlagen umgeschichtet hätten. Obwohl die jüngsten Zollerhebungen insgesamt nur knapp 11% der gesamten Einfuhren Chinas in die USA und ca. 2,7% von Chinas globalen Ausfuhren umfassen würden und damit gesamtwirtschaftlich eher vernachlässigbar seien, würden die Finanzmarktakteure potenzielle chinesische Vergeltungsmaßnahmen und das Aufschaukeln zu einem globalen Handelskrieg fürchten. Auch wenn nach Erachten der Analysten die chinesische Reaktion vergleichsweise moderat ausfallen dürfte, werde die Unsicherheit in den Finanzmärkten wohl auch in dieser Woche erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklungen haben.



Der Yen habe sich als einer der größten Profiteure von der gestiegenen Unsicherheit bezüglich der Protektionismusdebatte gezeigt. Der Euro sei im Handelsverlauf zeitweilig gegenüber der japanischen Valuta unter 129 JPY gefallen und habe damit die negative Tendenz seit Jahresbeginn 2018 bestätigt. (26.03.2018/ac/a/m)





