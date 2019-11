XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

242,00 EUR +0,52% (26.11.2019, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

242,25 EUR +0,21% (26.11.2019, 14:59)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

266,37 USD +1,75% (25.11.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Fast schon unheimlich wirke der Anstieg des US-Titels in den letzten Monaten. Seit Anfang August habe die Apple-Aktie keinen größeren Rücksetzer mehr verzeichnet. Natürlich bedingt durch das euphorische Marktumfeld. Andererseits sei Apple auch fundamental in exzellenter Verfassung. Das alte Allzeithoch bei 268 Dollar dürfte bereits heute wieder Geschichte sein, denn die Börsenampeln stünden nach wie vor auf grün.Ein wesentlicher Kurstreiber dürfte die mögliche Beteiligung Apples am 5G-Ausbau in den USA sein. In einem Tweet habe US-Präsident Donald Trump vergangene Woche mitgeteilt, dass er Tim Cook gefragt habe, ob sich Apple nicht beim Aufbau der neuen Mobilfunktechnik in den USA beteiligen könnte.Zudem scheinen Investoren die gute Beziehung zwischen dem Apple-Chef und Trump zu honorieren, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Mit breiter Brust sei Trump vergangenen Mittwoch durch die neue Apple-Fabrik im texanischen Austin stolziert. Hier solle der neue Spitzencomputer, der Mac Pro hergestellt werden - auf amerikanischen Boden, so wie es sich der Präsident schon seit längerem wünsche.Anleger sollten bei der Apple-Aktie weiter dabei bleiben, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: