XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

29,14 EUR -1,64% (28.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

28,545 EUR -5,07% (28.05.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

31,60 USD -4,45% (28.05.2020, 22:10)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (28.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Donald Trump sei eigentlich ein großer Fan von Twitter. Über den Kurznachrichtendienst versende er vorzugsweise seine Überzeugungen und Theorien. Nun sei die Stimmung gekippt - der US-Präsident habe aus Verärgerung eine Verfügung angekündigt. Dabei würden Dienste wie Twitter umfassenden rechtlichen Schutz genießen. Trump gegen Twitter - wer gewinne?Konkret sei der mächtigste Mann der Welt wütend darüber, dass Twitter erstmal zwei seiner Tweets einem Faktencheck unterzogen habe. Trump habe dort die These aufgestellt, dass Briefwahl Wahlbetrug Vorschub leiste - diese Irreführung habe der Faktencheck richtig gestellt. Trump habe dem US-Kurznachrichten daraufhin vorgeworfen, sich in die US-Präsidentschaftswahl im November einzumischen und sehe sich in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt.Das würde Twitter einen Rückgang bei den Werbeeinnahmen, die auch durch die Werbeschaltungen der US-Bundesbehörden erlöst würden, bedeuten. Diese würden sich nämlich zurückziehen, wenn ihr Chef nicht mehr seine eigene Wahrheit kommunizieren dürfe. Einrichtungen der US-Regierung hätten in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 1,5 Mrd. USD, also 150 Mio. USD pro Jahr, für PR und Werbemaßnahmen ausgegeben. Das seien rund 5% an den Werbeumsätzen, die Twitter 2019 insgesamt erzielt habe.Rechtsexperten würden aber an der Durchschlagskraft eines solchen Geschosses zweifeln, denn dafür fehle es schlichtweg an der gesetzlichen Grundlage. So denke Ken White, ein auf den Verfassungsschutz spezialisierter Anwalt und bekannter Blogger, dass Trump mit diesen Drohungen "mehr seine Wählerbasis mobilisieren" wolle.Aus Sicht des "Aktionärs" dürfte dieser Trump-Angriff keinen Schaden bei Twitter anrichten. Es gebe keine rechtliche Grundlage für seine Restriktionspläne oder gar eine Schließung - zudem seien die emotionalen Ausbrüche des US-Präsidenten weltweit bekannt. Im Gegenteil: Die Twitter-Aktie habe Potenzial und das belege zuletzt der starke Anstieg bei den Nutzerzahlen. Langfristig orientierte Anleger sollten die Kursschwäche nutzen, um einzusteigen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: