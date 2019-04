Linz (www.aktiencheck.de) - Der gestern veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex der deutschen Wirtschaft enttäuschte Ökonomen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Diese hätten nach dem Anstieg im März eine weitere Verbesserung erwartet. Stattdessen sei der Index von 99,7 auf 99,2 Punkte gepurzelt. Der ifo-Index gelte als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands. Während die Dienstleister und die Baubranche noch vorsichtig optimistisch bleiben würden, schleiche sich Pessimismus in der Industrie und bei den Exporteuren ein. Im Handel werde die Lage noch als sehr gut bewertet, jedoch werde auch hier für die nächsten Monate ein Rückgang erwartet. Wirtschaftsforscher würden meinen, dass die Unsicherheit über Handelskriege und der Brexit zu der schlechten Stimmung der Unternehmen beitragen würden. (25.04.2019/ac/a/m)





