Der kräftige Aufwärtstrend, der sich bisher auch 2021 fortgesetzt habe, beruhe einerseits auf den erfolgreichen Maßnahmen der OPEC zur Stabilisierung bzw. Steigerung des Ölpreises und andererseits auf dem Prinzip Hoffnung. So habe die Disziplin des OPEC-Kartells, forciert vor allem durch Saudi-Arabien, zu einer konkreten Reduzierung der Ölmengen in den zeitweilig bis an die Kapazitätsgrenzen gefüllten Lager geführt. Und die nunmehr weltweit laufenden Impfprogramme würden die Zuversicht schüren, dass das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft im Laufe des Jahres zur Normalität zurückkehren würden, was nicht zuletzt zu einer steigenden Nachfrage der Luftfahrtindustrie nach Kerosin führen würde. Diese Kombination aus Statistiken und Wunschvorstellungen finde sich auch in den maßgeblichen Stellungnahmen der US Energy Information Administration (EIA) wieder. Die Behörde zeige sich insbesondere für das zweite Halbjahr optimistisch.



Indes, wie fragil diese und weitere positive Einschätzungen seien, sei einmal mehr in der ersten Februarhälfte deutlich geworden: Nachdem der Ölpreis an mehreren Tagen stark zugelegt habe, habe er aufgrund reduzierter Nachfrageprognosen der US-Regierung und der Internationalen Energieagentur (IEA) prompt nachgegeben. Die vorsichtigen Ausblicke seien mit der Ausbreitung von Coronavirus-Mutanten und den Einschränkungen des öffentlichen Lebens begründet worden.



In der Vergangenheit sei der Ölpreis immer wieder ein hilfreicher Indikator für die kommende wirtschaftliche Entwicklung gewesen. Insofern deute seine derzeitige Höhe - vor allem aber sein enormer Anstieg in den vergangenen zehn Monaten - auf eine bevorstehende rasante Erholung der Wirtschaft hin. Aber die Unsicherheitsfaktoren seien allgegenwärtig, sowohl für den Ölpreis als auch für die Wirtschaft: Werde die OPEC auch künftig an ihrer Förderdisziplin festhalten, sodass die Ölmenge relativ knapp bleibe? Würden die Impfstoffe auch gegen die immer zahlreicher auftretenden Virus-Varianten wirken? Wann könne das öffentliche Leben weltweit wieder uneingeschränkt stattfinden, vor allem in der Gastronomie und Tourismusbranche? Bleibe der Dollar weiterhin schwach, sodass Rohöl für Investoren aus anderen Währungsräumen günstiger sei (was den Ölpreis stütze)? Und wie werde sich die Klima-Politik von US-Präsident Joe Biden auf den Ölpreis auswirken?



Angesichts so vieler offener und komplexer Fragen würden Vorhersagen der Ölpreisentwicklung schwierig und zumindest gelegentliche Korrekturen wahrscheinlich bleiben. Wer als Trader die Schwankungen nutzen wolle, finde auf Spectrum entsprechende Produkte auf die Basiswerte Brent Crude Oil Future und WTI Crude Oil Future. (25.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Rohölpreis unterlag in den vergangenen zwölf Monaten einer extremen Schwankungsbreite, so Tobias Stöhr, Börsenexperte bei Spectrum Markets.Im April 2020 habe ein Preiskampf unter den Förderländern aufgrund einer weltweiten geringen Nachfrage zu beispiellosen Tiefstständen geführt: WTI-Rohöl sei auf etwa minus 37 Dollar pro Barrel gefallen. Preise unter null - das habe es beim schwarzen Gold noch nie gegeben. Die starke Reduzierung der Ölfördermengen durch die OPEC in Verbindung mit einer wieder erstarkenden Nachfrage hätten dem Energiemarkt in den darauffolgenden Wochen und Monaten aus seinem Tief herausgeholfen. Sowohl die Notierungen für Rohöl der Sorte Brent als auch der Sorte WTI hätten kürzlich mit 60 bzw. 58 US-Dollar pro Barrel ein Ein-Jahres-Hoch erreicht. Zwar deute einiges darauf hin, dass die Kurse in einem überschaubaren Zeitraum weiter steigen würden. Doch die gelegentlichen Rücksetzer, von denen der bisherige Anstieg des Rohölpreises gekennzeichnet gewesen sei, würden von der andauernden Nervosität am Markt zeugen.