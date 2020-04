Boston (www.aktiencheck.de) - Die massive Schwäche der Aktien in den vergangenen 24 Stunden ist eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass die politischen Entscheidungsträger zwar enorme Fortschritte bei der Bewältigung des anhaltenden Nachfrageeinbruchs und der Störung der finanziellen Bedingungen gemacht haben, so Tim Graf, Leiter der globalen Makrostrategie EMEA bei State Street Global Markets.



Doch die Märkte seien weiterhin einzigartig volatil und anfällig für höhere Belastungen als gewöhnlich. Der Index der Experten für das systemische Risiko, der diese Schockanfälligkeit messe, liege immer noch knapp unter den höchsten seit Dezember 1996 verzeichneten Werten. Obwohl die Märkte durch das Ausmaß der politischen Reaktion und die Tatsache, dass sich viele Messgrößen für Marktstress zu normalisieren beginnen würden, beruhigt werden sollten, sei es noch zu früh, um sich in dem aktuellen Marktumfeld wohl zu fühlen. Die anhaltenden Verwerfungen auf den Kredit- und Finanzierungsmärkten, ganz zu schweigen von den immer noch nur vorläufigen Anzeichen für eine Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus, sind angesichts der immer noch extremen Natur des systemischen Risikos genug, um uns eine Pause zu gönnen, so die Experten von State Street Global Markets. (01.04.2020/ac/a/m)



