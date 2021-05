Indes zeige die Infografik, dass immer weniger Bundesbürger auf Google nach "Insolvenz" suchen würden. Im Frühjahr 2021 habe der Google-Trend-Score rangiert, der das relative Suchvolumen angebe, sogar auf dem tiefsten Stand seit 5 Jahren.



Insgesamt habe es im Vorjahr 75.044 Insolvenzen in der Bundesrepublik gegeben - ein deutlicher Rückgang gegenüber den Vorjahren. Einige seien der Auffassung, dass dies vor allen Dingen an der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht begründet liege. Dem widerspreche allerdings das geringe Google-Suchvolumen.



Insgesamt, so scheine es, kämen die Bürger Deutschlands zumindest in finanzieller Hinsicht gut über die Pandemie. Es würden weniger Konsumentenkredite aufgenommen, die bestehenden wiederum würden in 97,9 Prozent der Fälle ordnungsgemäß abbezahlt, und auch in puncto Insolvenzen gebe es einen erfreulichen Trend. Deutlich anders sehe es bei der öffentlichen Staatsverschuldung aus: Diese sei von 1.899 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 2.068 Milliarden Euro im Jahr 2020 geklettert.



Hier gehe es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:



https://kryptoszene.de/news/trotz-corona-zahl-der-privatinsolvenzen-verringert-sich-um-ein-drittel-auch-auf-google-suchen-immer-weniger-nach-insolvenz/ (25.05.2021/ac/a/m)





