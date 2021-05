Nasdaq-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

Trip.com Group, Ltd. (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) (ehemals Ctrip.com International) ist ein Reiseunternehmen, das Hotelübernachtungen, Flugtickets und Pauschalreisen in China anbietet. Insbesondere auf Individualreisen im Geschäfts- und Freizeitbereich zielt dessen Portfolio ab. Zudem werden chinesischen Großunternehmen Reiseverwaltungsdienste offeriert. (19.05.2021/ac/a/n)



Trip.com Group Ltd (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) (ehemals Ctrip.com International) ist ein Reiseunternehmen, das Hotelübernachtungen, Flugtickets und Pauschalreisen in China anbietet. Insbesondere auf Individualreisen im Geschäfts- und Freizeitbereich zielt dessen Portfolio ab. Zudem werden chinesischen Großunternehmen Reiseverwaltungsdienste offeriert.

Trip.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Trip.com Group Ltd in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Trip.com habe Quartalszahlen gemeldet. Die Umsätze hätten mit 628 Mio. USD die Analystenerwartungen von 470 Mio. USD deutlich übertroffen. Beim Ergebnis seien 5 Cent Verlust angelaufen, während 33 Cent erwartet worden seien. Der Reiseverkehr in China sei auf dem Niveau angekommen, das man vor der Pandemie gesehen habe. Das sollte sich weiterhin positiv auf die operativen Geschäfte solcher Unternehmen wie Trip.com auswirken. Die Trip.com-Aktie notiert im Plus. (Analyse vom 19.05.2021)