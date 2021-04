Börsenplätze Trip.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

32,30 EUR -4,72% (07.04.2021, 17:14)



Nasdaq-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

38,44 USD -4,33% (07.04.2021, 17:44)



ISIN Trip.com-Aktie:

US89677Q1076



WKN Trip.com -Aktie:

A2PUXF



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Deutschland:

CLV



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Nasdaq:

TCOM



Kurzprofil Trip.com:



Trip.com Group, Ltd. (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) (ehemals Ctrip.com International) ist ein Reiseunternehmen, das Hotelübernachtungen, Flugtickets und Pauschalreisen in China anbietet. Insbesondere auf Individualreisen im Geschäfts- und Freizeitbereich zielt dessen Portfolio ab. Zudem werden chinesischen Großunternehmen Reiseverwaltungsdienste offeriert. (07.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trip.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Trip.com Group Ltd (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) unter die Lupe.Das Reiseportal aus Hongkong sei coronabedingt schwer gebeutelt worden. Die letzten Quartalszahlen würden jedoch Grund zur Hoffnung geben, da Asien bereits auf dem Weg zur Normalität sei. Charttechnisch befinde sich die Trip.com-Aktie an einem spannenden Punkt.Nach dem Crash im März 2020 habe sich das Wertpapier verdoppelt. Die Trip.com-Aktie bekomme seit Dezember zusätzlichen Rückenwind durch die Verbesserung der fundamentalen Lage in China. Der Umsatz sei hier wieder auf Vor-Corona-Niveau. Der Kursverlauf habe einen idealtypischen Aufwärtskanal in den vergangenen zwölf Monaten ausgebildet. Auf der Unterseite diene der GD100 als Unterstützung.Ende Januar 2021 habe die Trip.com-Aktie erneut die Unterstützung bei 31 USD getestet, bevor sie den Turbo gezündet habe. Sie sei über das letzte Hoch vor der Krise bei 39 USD auf ein neues Mehrjahreshoch bei 45,19 USD geflogen.Trip.com sei im wichtigen chinesischen Markt mit ihren Umsätzen wieder auf Vorkrisenniveau. Der Aufwärtstrend der Aktie sei trotz Kursrückgang weiterhin intakt. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger könnten den Rücksetzer als Chance nutzen, um im Bereich 32 bis 33 Euro einen Fuß in die Tür zu bekommen. Der Stopp werde bei 29 Euro unter dem GD100 platziert. Das Kursziel liege knapp unter dem 2019er-Hoch bei 40 Euro, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link